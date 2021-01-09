ما الذي يحدث عند الإفراط في تناول العسل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

للعسل فوائد صحية مذهلة، فهو ليس مجرد مادة طبيعية حلوة المذاق، إنما يحمي من العديد من الأمراض خصوصا الموسمية، لكن ماذا يحدث عن الإفطار في تناوله؟

هذا ما نستعرضه لكم في السطور التالية وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

زيادة مستوى السكر في الدم

العسل غني بالسكر والكربوهيدرات، لذلك فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

مشاكل في المعدة

يمكن أن تتفاقم مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك مع الإفراط في تناول العسل. يمكن أن يؤدي محتوى الفركتوز العالي في العسل إلى الإمساك، حتى لو لم يكن لديك أي مشكلة. كما يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ أو الإسهال لأن الجسم لا يستطيع هضم الكثير من السكر دفعة واحدة، وفقا لما نقل موقع "24" الإماراتي.

العسل يخفض ضغط الدم

يعمل العسل جيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ولكن عند تناوله بكميات زائدة، يمكن أيضًا أن يخفض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي. على المدى الطويل، يمكن أن يؤثر انخفاض ضغط الدم على أداء القلب.

زيادة الوزن

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فمن الضروري للغاية التحكم في كمية العسل التي تتناولها، لأن السعرات الحرارية الزائدة والسكر والكربوهيدرات الموجودة في العسل يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية في إنقاص الوزن.

مشاكل في الأسنان

كثرة العسل تعني الكثير من السكر، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان. وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن حوالي 82 % من العسل عبارة عن سكر. وبما أن العسل لزج، قد يلتصق بأسنانك ويزيد من تسوس الأسنان.

ما هي كمية العسل الآمنة؟

من المهم ممارسة الاعتدال عندما يتعلق الأمر بتناول العسل، لذا يُنصح بعدم تناول أكثر من 50 مل من العسل يومياً.