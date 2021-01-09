»مش بس بيتشرب».. فؤائد مذهلة لليمون على البشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الليمون من النباتات الحامضية ذات المذاق اللاذع، التي تعتمد عليها ربات البيوت كمكون أساسي في بعض الوجبات والسلطات، فضلا عن صناعة عصيره منه، دون الاهتمام باستعماله بمكون طبيعي للعناية بالبشرة والجسم، بدلا من المركبات الكميائية باهظة الثمن، التي قد تضر الجسم.

قدم موقع "Women's Health"، أبرز فوائد الليمون في العناية بالبشرة:

يقضي على البثور السوداء

يمكن الاعتماد على عصير الليمون في القضاء على البثور السوداء، لإنه يحتوي على مضادات للبكتيريا، والتي من شأنها المساهمة في علاج حبوب الوجه خاصة البثور السوداء، من خلال تدليك الوجه بشريحة كبيرة من الليمون لعدة ثوان، مرة أسبوعيا.

مقشر طبيعي للشفاه

يمكن الاعتماد على الليمون كمقشر طبيعي للشفاه، لإزالة الخلايا الميتة والجلد الجاف، من خلال دمجه بالسكر ووضعه على الشفاه مع دعمه بحركات دائرية لعدة ثواني.

مبيض لمناطق الداكنة

يساعد الليمون في تبيض المناطقة الداكنة بالجسم مثل الكوع والركبة وأسفل الزراعين، من خلال تمرير نصف ليمونة على هذه المناطق.

يقلل دهون الوجه

يساهم الليمون بصورة ملحوظة في تقليل نسبة الدهون المتراكمة في الوجه.