لايف ستايل

طريقة عمل مثلجات المانجا في المنزل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - كتب: الوطن -

12:25 ص | السبت 09 يناير 2021

مثلجات المانجا

مثلجات المانجو، من الحلوى ذات الشعبية الكبرى، التي يفضل البعض تناولها خلال جميع فصول السنة، والاستمتاع بمذاقها المميز والمختلف، الذي يعطي انتعاش وطاقة لمن يتناوله.

وفيما يلي طريقة سهلة لتحضير مثلجات المانجا في المنزل، وفقا لما ذكره موقع recipetineats.

مقادير مثلجات المانجا

- مانجو

- علبة لبن مكثف محلى

- كوبان من كريمة الحلويات المسكرة

طريقة تحضير مثلجات المانجا

- في البداية يجب تقطيع المانجو، وعصره في الخلاط.

- لابد من وضع عصير المانجو على النار لمدة 8 دقائق على الأقل، ثم تركه حتى يبرد.

- خلط المانجو مع اللبن المكثف، مع استعمال المضرب للحصول على خليط متماسك.

- وضع المكونات المخفوقة لمدة 3 ساعات على الأقل في الفريزر. 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا