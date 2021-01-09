طريقة عمل مثلجات المانجا في المنزل

مثلجات المانجو، من الحلوى ذات الشعبية الكبرى، التي يفضل البعض تناولها خلال جميع فصول السنة، والاستمتاع بمذاقها المميز والمختلف، الذي يعطي انتعاش وطاقة لمن يتناوله.

وفيما يلي طريقة سهلة لتحضير مثلجات المانجا في المنزل، وفقا لما ذكره موقع recipetineats.

مقادير مثلجات المانجا

- مانجو

- علبة لبن مكثف محلى

- كوبان من كريمة الحلويات المسكرة

طريقة تحضير مثلجات المانجا

- في البداية يجب تقطيع المانجو، وعصره في الخلاط.

- لابد من وضع عصير المانجو على النار لمدة 8 دقائق على الأقل، ثم تركه حتى يبرد.

- خلط المانجو مع اللبن المكثف، مع استعمال المضرب للحصول على خليط متماسك.

- وضع المكونات المخفوقة لمدة 3 ساعات على الأقل في الفريزر.