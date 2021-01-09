قدمت الشيف غادة جميل طريقة عمل بسبوسة بالقشطة والبندق، خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» على قناة «CBC سفرة»، وهي من أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثيرون ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع