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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
11:57 م | الجمعة 08 يناير 2021
قدمت الشيف غادة جميل طريقة عمل بسبوسة بالقشطة والبندق، خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» على قناة «CBC سفرة»، وهي من أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثيرون ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير عمل بسبوسة بالقشطة والبندق
- 2 كوب سميد.
- 1 كوب زبادي.
- نصف كوب سكر.
- ثلاثة أرباع كوب سمنة بلدي.
- شربات.
التقديم
- قشطة.
- بندق.
طريقة عمل بسبوسة بالقشطة والبندق
- تدهن صينية مدورة بالسمنة.
- يخلط السميد والسكر والزبادي والسمنة ويقلب الخليط جيدا.
- يفرد الخليط فى صينية.
- يضاف على الوجه البندق ويساوى الوجه بالأيدى.
- توضع فى الفرن حتى تمام النضج.
- تسقى بالشربات الساخن وهى ساخنة.
- تترك لتتشرب ويضاف لها القشطة وتقطع وتقدم.