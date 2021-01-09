الامارات | التوائم.. ليسوا متشابهين إلى الحدّ الذي يعتقده العلماء

شكرا لقرائتكم خبر عن التوائم.. ليسوا متشابهين إلى الحدّ الذي يعتقده العلماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة نُشرت أول من أمس، أن الاختلافات الجينية بين التوائم الأحاديي اللاقحة، الذين تُطلق عليهم عادة تسمية التوائم المتطابقين، يمكن أن تظهر في وقت مبكر جداً في التطور الجنيني، وهو اكتشاف يدفع إلى إعادة النظر في كيفية معرفة الباحثين من خلال التوائم ما هو فطري وما هو مكتسَب.

وتحدث ولادة التوائم الأحاديي اللاقحة الذين يُسمّون أحياناً التوائم المتشابهين عندما تنفصل البويضة (أو اللاقحة) الناتجة عن الإخصاب إلى اثنتين، وبالتالي تشكّل جنينين.

وتولي الأبحاث أهمية كبيرة للتوائم الأحاديي اللاقحة؛ إذ يُعتقد عموماً أن لديهم تركيبة جينية متشابهة، وأن اختلافاتهم الجسدية أو السلوكية مكتسبة من البيئة المحيطة بهم.

وركّزت دراسة أعدّها باحثون آيسلنديون، ونُشرت في مجلة «نيتشر جينيتيكس»، على درس التحوّرات التي تحصل في مرحلة مبكرة من التطور الجنيني، وخلصت إلى أن لدى كلّ من التوائم الأحاديي اللاقحة ما معدّله 5.2 تحوّرات مختلفة عن جينوم توأمه.

ولاحظ معدّو الدراسة أن لدى 15% منهم عدداً كبيراً من هذه التحوّرات المختلفة المبكرة. واعتبر الباحثون أن هذه النتائج تبيّن أن الدراسات السابقة قللت من شأن دور العوامل الوراثية في الاختلافات بين التوائم الأحاديي اللاقحة.

وقال رئيس شركة «ديكود جينيتيكس» الآيسلندية التابعة لمجموعة الأدوية الأميركية «أمجين»، كاري ستيفانسون، إن «النموذج التقليدي كان يقوم على استخدام التوائم المتطابقين للمساعدة في التمييز بين تأثير الجينات وتأثير البيئة في تحليل الأمراض. وإذا تمت دراسة توائم متطابقين نشأوا منفصلين، وأصيب أحدهم باضطرابات التوحد، يكون التفسير التقليدي أن سبب هذه الاضطرابات هو البيئة».

إلاّ أن هذا الاستنتاج خطير للغاية، بحسب ستيفانسون؛ إذ إن ثمة احتمالاً أن يكون المرض ناتجاً عن تحوّر جيني مبكر حصل لأحد التوائم، ولكن ليس للآخر. وأجرى فريق ستيفانسون البحثي تسلسلاً للجينوم الكامل لـ387 زوجاً من التوائم الأحاديي اللاقحة، بالإضافة إلى والديهم وأزواجهم وأطفالهم، للكشف عن التحوّرات الجينية.

وتبيّن أن أي تحوّر يحصل في الأسابيع الأولى من نمو الجنين يرجّح أن يشمل كل خلايا الفرد (أي الخلايا الجسدية، كتلك الموجودة في العضلات والأعضاء وما إلى ذلك، ولكن أيضاً الخلايا التناسلية أو الأمشاج)، وأن ينتقل إلى نسله.

واكتشف الباحثون في أحد أزواج التوائم التي شملتها الدراسة تحوّراً في كل خلايا أحد التوأمين، ما يعني أنه تحوّر حصل في مرحلة مبكرة من النمو، لكنّ هذا التحوّر لم يحصل إطلاقاً لدى توأمه.

وأوضح ستيفانسون أن «أحد التوأمين هو نتاج انقسامات الخلية التي حدث فيها التحوّر (ضمن مجموعة الخلايا الناتجة عن الانقسامات الأولى للبويضة)، وفقط في هذه الخلية»، بينما تَشَكّل التوأم الآخر من الخلايا الأخرى.

وأكد أن «هذه التحوّرات مثيرة للاهتمام، لأنها تتيح استكشاف الطريقة التي يحصل بها الحمل بتوأم».

- الاكتشاف يدفع إلى إعادة النظر في كيفية معرفة الباحثين من خلال التوائم ما هو فطري وما هو مكتسَب.

- الفريق البحثي أجرى تسلسلاً للجينوم الكامل لـ387 زوجاً من التوائم الأحاديي اللاقحة.

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