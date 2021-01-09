الامارات | ممارسة الرياضة خلال الإصابة بنزلة برد.. خطرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة خلال الإصابة بنزلة برد.. خطرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد؛ لأن ضعف جهاز المناعة أثناء الإصابة بنزلة برد يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب. وأوضح المركز أن أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب تتمثل في ضيق التنفس وآلام بالصدر واضطراب نظم القلب، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإنهاك والغثيان. وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب قلب فوراً. ولتجنب هذا الخطر لا ينبغي ممارسة الرياضة إلا بعد الشفاء التام من نزلة البرد الشديدة، أي بعد مدة تراوح بين سبعة و10 أيام، مع مراعاة الرياضة باعتدال ورفع مستوى الشدة تدريجياً بعد العودة لممارستها.

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