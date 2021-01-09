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الامارات | حسين الجسمي يتلقى لقاح «كوفيد-19»

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دبي ■الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يتلقى لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب النجم حسين الجسمي عن فخره بالانتماء إلى دولة الإمارات، مشيداً بقيادتها التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها.

ونشر الجسمي صورة له خلال تلقيه اللقاح على «تويتر». وعلّق عليها أول من أمس: «الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19)، والحمد لله على نعمة الإمارات». وأضاف «الحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان.. وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا.. وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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