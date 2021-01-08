برغم الأكمام.. لورديانا ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الراقصة البرازيلية جوهرة، جمهورها بالعديد من القصص المصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي نشرت من خلالهم لحظات استعداداتها لإحياء حفل زفاف.

وظهرت الراقصة البرازيلية في عدة صور وهي بدون مكياج متأهبة لوضعه، ومن ثم عقب إتمام وضع مستحضرات التجميل.

ثم نشرت لورديانا بعض الصور خلال رقصها على إحدى الموسيقى الشرقية، أثناء حفل الزفاف.

وظهرت الفنانة ببدلة رقص بيضاء، لها أكمام اكستنشن، منفصلة عن البدلة، مرصعة بالفصوص اللامعة، كاشفة عن أبرز مفاتنها ومناطق جسدها.

وجاءت البدلة مشابهة ببدلة الراقصة جوهرة التي تسببت في مسألتها قانونيا، في فبراير 2018، لكونها غير مطابقة للمواصفات.

حيث ارتدت لورديانا بدلة شبيهة عارية بدون «شورت» كنظيرتها جوهرة.

وكانت الراقصة البرازيلية عبرت عن امتنانها للمتابعين ، خلال رأس العام الجديد، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي، قائلة: «هاي يا جماعة أنا بحبكم أوي، وهابي نيويير»، ودونت مُرفقة مع الفيديو: «سنة جديدة سعيدة، شكرا لدعمك وحبك أحبكم جميعًا».