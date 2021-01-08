5 خطوات يجب إتباعها قبل إزالة الشعر بالشمع

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

البشرة الملساء الناعمة، من مواصفات الجمال الأساسية، التي تبحث عنها الفتيات، ما يدفعهن لإستعمال الشمع الذي يعرف بـ«السويت»، لـ إزالة الشعر الزائد من الجسم، وتقليله نموه، للحصول على بشرة مثالية لأطول وقت ممكن.

ويجب على الفتيات إتباع عدة خطوات للحصول على نتائج مثالية قبل استمعال الشمع، الذي يتم تجهيزه، من خلال التسخين على درجة حرارة مرتفعة، وقدم موقع slice.ca الأمريكي، عدة خطوات يجب إتباعها قبل البدء في إزالة الشعر بالشمع.

1- يجب الاستحمام بطريقة صحيحة، عن طريق تقشير الجسد جيدا بالإسكراب، وغسله جيدا بالماء الدافئ لفتح مسام الجسم، قبل استعمال الشمع.

2- لابد من تجنب الحصول على تان للبشرة، سواء بوصفات مصنعة من خلال الزيوت ومستحضرات التجميل أو من خلال الجلوس على البحر، قبل 24 ساعة من إزالة الشعر بالشمع.

3- البُعد عن المواد الهلامية والمستحضرات قبل استعمال الشمع، لأنها قد تؤثر في إزالة الشعر بسهولة.

4- لابد من استخدام "الليفة" لتقشير البشرة.

5- لابد من مسح البشرة قبل استعمال الشمع، للتأكد من أنها خالية من أي جروح وخدوش.