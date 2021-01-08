هل يمكن إزالة الفيلر بعد الحقن به؟ .. طبيب تجميل يجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شفاه متورمة وأوجه منتفخة، تعاني منها العديد من النجمات والسيدات، عقب الخضوع لعمليات حقن بالفيلر، ما أثار تساؤلات حول إمكانية التخلص من تلك عمليات الفيلر، وعودة الوجه لوضعه السابق قبل عمليات التجميل.

دكتور تجميل: في نوعين من الفيلر.. وأبعدوا عن الدايم

وبدوره، أوضح دكتور التجميل وسام وهدان، خلال حديثه لـ«هن»، أن هناك نوعين من حقن الفيلر، أولهما هو «الدائم» والذي لايستطيع إزالته إلا من خلال عملية شد الوجه، حيث أكد الدكتور وسام وهدان أنه لا ينصح بهذا النوع، محذرا من ذلك النوع: «بيسبب مشاكل كثيرة للبشرة، ومينفعش يتشال إلا بعملية جراحية من خلال شد الوجه».

وتابع حديثه، بأنه النوع الثاني من الفيلر غير دائم، ويمتد تأثيره من 9 شهور لسنة كحد أقصى، ويمكن إزالته باستخدام «الهياليز».

وعن تشوه أوجه بعد المشاهير عقب خضوعهن للتجميل، يوضح «وهدان»، أن ذلك ينتج عن التوزيع الخاطيء للفيلر، مايعطي للشخص ملامح غير طبيعية، ما يتسبب في الحقن بطريقه خاطئة أو من خلال استعمال مواد ذات جودة قليلة.

أستاذ جراحات التجميل: الفيلر مسؤول عن ملئ الفراغات الموجودة بين خلايا الشفايفة

وكان الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس، أوضح خلال حديث سابق لـ«هن»، إن نجاح عمليات التجميل الجراحية أو غير الجراحية عن طريق الحقن تعتمد على فهم المريض لما سيقدم على فعله جيدا، وفضلا عن مهارة الطبيب الذي يحدد ملائمة الإجراء لهذا المريض من عدمه، «مش كل الناس مناسب ليهم جميع الإجراءات التجميلية».

وأضاف أستاذ جراحات التجميل، أن فيلر الشفايف يجعلها ممتلئة وناعمة، حيث يمليء الفيلر الفراغات الموجودة بين خلايا الشفايف ببعض المواد التي تختلف عن بعضها البعض في الخصائص والاستخدام، لافتا إلى أنه لا يجب تورم الشفاه بعد عمليات التجميل بمختلف أنواعها.