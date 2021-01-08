منها تقوية المناعة.. هذا ما يحدث لجسمك عندما تضحك كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نضحك عندما نكون سعداء، وقد نتجاوز مجرد الابتسامة ونصل إلى "القهقهة" عندما نكون أكثر سعادة في تلك اللحظة، لكن ما يحدث للجسم عندنا نضحك كثيرا؟ هذا ما نستعرض وفق ما جاء بموقعي "thethirty" و"best life online".

1- حرق السعرات الحرارية:

الضحك يزيد من معدل الطاقة ومن معدل ضربات القلب بنسبة 10 إلى 20٪، على هذا النحو، فإن 10 إلى 15 دقيقة من الضحك يوميا تحرق ما يقرب من 10 إلى 40 سعرة حرارية في اليوم.

2- تحسين المزاج:

وجدت إحدى الدراسات أن الضحك يساعد على تحسين الحالة المزاجية والتقليل من التوتر.

3- تقوية العلاقات مع الآخرين:

إفراز هرمون الإندورفين الناجم عن الضحك، يساعد في دعم تكوين الروابط الاجتماعية وتعزيزها والحفاظ عليها بين البشر، والشعور بالأمان وتعزيز مشاعر العمل الجماعي.

4- يريح جسمك بالكامل لمدة تصل إلى 45 دقيقة:

يساعد الضحك على التخفيف من التوتر الجسدي والإجهاد ويمكن أن يساعد عضلاتك على الاسترخاء.

5- الشعور بالاسترخاء:

إن الشعور بالاسترخاء الذي تشعر به بعد الضحك مشابه لما تشعر به بعد التمرين، ويمكن أن يستمر هذا الشعور لمدة تصل إلى ساعة.

7- تقوية الجهاز المناعي:

يزيد الضحك من إنتاج الجسم للأجسام المضادة والخلايا التي تقاوم الأمراض وتعزز جهاز المناعة.

8- زيادة القدرة على تحمل الألم:

التجارب أظهرت أن الأشخاص الذين يشاهدون الأفلام والمسلسلات الكوميدية يميلون إلى أن يكون لديهم قدرة تحمل أعلى للألم.

9- تقليل التوتر:

الضحك طريقة سهلة للتخلص من التوتر، ووفقًا لبحث من جامعة واترلو، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بحس فكاهي قوي يصبحون أقل اكتئابًا وقلقًا من أولئك الذين لديهم حس دعابة أقل.