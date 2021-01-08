منها "ترك الماء بالمكواة".. 7 أخطاء نرتكبها تسبب تلف الأجهزة المنزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تتلف الأجهزة المنزلية أو تتعطل بسبب تعاملنا معها بشكل غير صحيح؛ فنادرا ما نقرأ المعلومات الأكثر أهمية في "الكتالوج" الخاص بالمنتج.

وهنا نذكر لكم بعض الأخطاء التي نرتكبها وقد تتسبب في تدمير أو تعطل الأجهزة، وفق ما أورد موقع "برايت سايد".

1-جهاز الكمبيوتر:

لا تنس مسح مكونات الكمبيوتر الداخلية مرة واحدة على الأقل شهريًا، وفي معظم الأحيان، تحدث السخونة الزائدة بسبب كثرة الغبار.

وإذا لم تنظفه لفترة طويلة، فإن فتحات التهوية تتعطل بما لا يسمح للجهاز بالتبريد، بل وقد يؤدي إلى سد أجزائه المتحركة ما يؤدي إلى تلف ميكانيكي.

حقيقة مهمة أخرى يجب أن تأخذها في الاعتبار لإطالة عمر جهاز الكمبيوتر، هي موقعه، من الأفضل عدم وضعه بجوار جهاز تدفئة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

2- الغلاية:

تأكد من وجود كمية كافية من الماء في الغلاية، لأنه إذا قمت بتشغيله باستخدام القليل من الماء، فسوف يؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى تدمير الغلاية.

وحاول أيضا ألا تضع الغلاية الكهربائية في مكان تتعرض فيه لدرجات الحرارة المرتفعة، بمعنى يجب تجنب وضعها بالقرب من مصادر النار المفتوحة والأفران الكهربائية أو المواقد، حتى لا يؤدي إلى تشويه جسم الغلاية.

3- مفرمة اللحم:

لا تغسل أجزاء مفرمة اللحم في غسالة الصحون، وذلك لأن العديد من مطاحن اللحوم الحديثة مصنوعة من الألومنيوم، وتستخدم معظم غسالات الأطباق منظفات قوية جدًا تحتوي على الفوسفات القلوي، وعندما تتلامس هذه العناصر مع الألومنيوم، فإنها تزيد من الأكسدة ما يؤدي إلى تلاشي أجزاء المفرمة، إلى جانب ذلك، قد تبقى بقايا هذه المنظفات على القطع وينتهي بها الأمر في اللحم.

4- الخلاط:

لا تطحن الثلج والأطعمة المجمدة الأخرى في الخلاط، لأن ذلك يؤدي إلى تعطل السكاكين الموجودة في الخلاط، أو حتى المحرك بأكمله، وإذا كان عليك طحن الثلج، أضف بعض الماء، بالإضافة إلى أنه من الضروري عندما تستخدم الخلاط لفترة طويلة، دع المحرك يبرد.

5- مكيف الهواء:

يجب عدم إهمال إجراء الصيانة والفحوصات في الوقت المناسب لمكيف الهواء، وهناك أيضا بعض الإجراءات الوقائية التي يمكنك اتخاذها بنفسك، مثل التنظيف وتغيير الفلاتر في الوقت المناسب.

وهذه الإجراءات لن تجعل مكيف الهواء يعمل بشكل أفضل فحسب، بل سيقلل أيضًا من كمية الغبار في الهواء التي تستنشقها.

ويجب أيضا تجنب فتح النوافذ عندما يكون المكيف في وضع التشغيل، حيث تعمل النوافذ المفتوحة على تعطل مكيف الهواء لأنه يتعين عليه معالجة الكثير من الهواء الساخن القادم من النافذة.

6- اللاب توب:

بصرف النظر عن المشاكل المذكورة أعلاه، هناك أخطاء نرتكبها على وجه التحديد مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة، على سبيل المثال يُترك متصلاً بسلك الشحن طوال الوقت، ويودي ذلك إلى إلحاق الضرر بالبطارية بسبب الحرارة والجهد العالي.

ويتسبب أيضا وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة على شيء ناعم (مثل السرير أو أرجلنا) إلى ارتفاع درجة الحرارة وتدميره، لذا حاول وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة على أسطح صلبة لا تسد فتحات التهوية.

7- المكواة بالبخار:

لا تترك بقايا الماء بالداخل، وذلك لأنه في كثير من الأحيان، يتجاهل الناس ذلك ولكن قلة من الأشخاص يعرفون أن هذه العادة السيئة تؤدي إلى التآكل الذي يترك في النهاية بقعًا بنية اللون على ملابسك، وفي كثير من الأحيان، في هذه المواقف، يكون هناك خطر حدوث تسرب.

وقد يصطدم الماء بالأسلاك ويؤدي إلى حدوث ماس كهربائي، ويجب تنظيف الجزء السفلي من المكواة حتى لو لم تكن هناك بقع واضحة، لأنه يمكن أن يكون هناك بعض الخيوط الصغيرة والمعادن (من الماء)، ويمكن لهذه الجسيمات أن تسد فتحات البخار.