دراسة جديدة: معدلات ضربات القلب مؤشر للإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت دراسة بريطانية أن تغير معدلات ضربات القلب يمكن أن يكون علامة على إصابة الشخص بفيروس كورونا، حيث تبين أن الاصابة بالفيروس التاجى تسهم فى زيادة معدل ضربات قلب بشكل غير منتظم يعادل أكثر من 100 نبضة في الدقيقة، وفقًا لما نشره موقع "timesofindia".

معدل ضربات القلب أثناء الراحة وتحديد الإصابة بكورونا

قام تطبيق COVID Symptom Study، بدراسة بيانات من أكثر من أربعة ملايين مساهم على مستوى العالم، وقد توصل الباحثون في النهاية إلى أن معدل ضربات قلب الشخص يمكن أن يحدد ما إذا كان قد أصيب بالفيروس أم لا، فوفقًا للباحثين يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في معدل ضربات قلب غير منتظم أو مرتفع، يصل إلى أكثر من 100 نبضة في الدقيقة.

وصرح لوسي فوتشيني، المؤسس المشارك لشركة Evidation Health التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بأن الارتفاع الهائل في معدل ضربات القلب أثناء الراحة هو مؤشر أكثر حساسيةلكورونا، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم أجهزة تتبع للأنشطة، يمكن أن تطلب منهم الإذن لمشاركة ذلك معلومات لأغراض الفحص ، تمامًا مثل قياس درجة الحرارة.

وفي تحليل أجرته بيانات Fitbit والأعراض المبلغ عنها ذاتيًا، وجد أن زيادة معدل ضربات القلب أثناء الراحة كان مؤشرًا على المرض لدى الأشخاص.

طرق قياس معدل ضربات قلبك

قدم تطبيق COVID Symptom Study مجموعة من الإرشادات لقياس معدل ضربات القلب من أجل تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بكورونا أم لا، وفيما يلي الخطوات الواجب اتخاذها.

- استرخ لمدة خمس دقائق قبل فحص معدل ضربات قلبك.

- تحقق من نبضك بإصبعك السبابة والوسطى، اضغط على الجانب الداخلي من معصمك أو على الجانب الخارجي من القصبة الهوائية أسفل فكك.

- احسب عدد النبضات التي تشعر بها لمدة 60 ثانية، أو احسب النبضات لمدة 30 ثانية واضربها في اثنتين.

- الإيقاع المنتظم لنبضات النبض طبيعي.

إذا كان معدل ضربات قلبك أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة (نبضة في الدقيقة)، فهذا يعني أن معدل ضربات قلبك طبيعي.