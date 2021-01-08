شاهدي أجمل إطلالات ريم مصطفى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 10:46 مساءً - تتمتع الممثلة المصرية ريم مصطفى بجمالها وملامحها الجذابة، ولكنها لا تعتمد على هذه الملامح في جذب الأنظار، حيث تحرص دائماً على اختيار أجمل الإطلالات سواء في حياتها اليومية، أو في أعمالها الفنية، أو حتى في المهرجانات والاحتفالات الفنية التي تحضرها.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة مختلفة من أجمل إطلالات ريم مصطفى:



ريم مصطفى بـJump Suit أسود

Jump Suit لمصممة الأزياء اللبنانية جيمي معلوف





لفتت ريم مصطفى الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث اعتمدت Jump Suit أسود لمصممة الأزياء اللبنانية جيمي معلوف.

ويتميز هذا التصميم العصري بتوب ذي أكتاف منفوخة وأكمام طويلة ذات أسوار مفتوحة بتصميم الجرس، مع قماش الدانتيل على البطن وفتحة الصدر، إضافة إلى بنطلون واسع ذي شق أمامي مغطي بالدانتيل الأسود.

ونسقت ريم مصطفى مع إطلالتها حقيبة كلاتش باللون الأسود، فيما اعتمدت تسريحة شعر منسدل ذي غرة جانبية، ومكياج هادئ بدرجات الألوان الترابية.

تابعي المزيد:إطلالات للحوامل من وحي ياسمين دخيل

ريم مصطفى بفستان أبيض

إطلالة ناعمة وبسيطة





في إطلالة ناعمة وبسيطة، حضرت ريم مصطفى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابقة التي أقيمت في أكتوبر 2020، بفستان أبيض ذي حمالات رفيعة وفتحة صدر دائرية، نسقته مع حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ مُصمم باللون الفضي، إضافة إلى مجوهرات من الألماس والذهب الأبيض من Diamond Zone.

واعتمدت ريم مصطفى مع هذه الإطلالة الناعمة تسريحة شعر ويفي مع غرة جانبية، فيما طبقت مكياج ناعم بدرجات ألوان النيود.

تابعي المزيد:إطلالات كاجوال من نجوى كرم في ٢٠٢٠

ريم مصطفى بإطلالة رياضية



ريم مصطفى بإطلالة رياضية



تحرص ريم مصطفى على ممارسة الرياضة باستمرار، خاصة وأنها تحب تناول كميات كبيرة من الطعام، لذلك تهتم بلعب الرياضة دائماً حتى لا يزداد وزنها.

وأثناء تحضيراتها لتصوير مسلسل "منتهي الخطورة"، الذي كان يضم الكثير من مشاهد الأكشن لها، التقطت ريم مصطفى صورة داخل صالة الألعاب الرياضية بإطلالة مميزة، حيث اعتمدت بنطلون رياضي ضيق يجمع بين اللونين الأسود والرمادي، مع تيشرت أبيض مفتوح من الجانبين، ارتدت أسفله توب باللون الرمادي.

ونسقت ريم مصطفى مع إطلالتها حذءاً رياضية باللون الأبيض، مع قبعة رياضية بنفس لون الحذاء.

تابعي المزيد:أزياء شتوية من بثينة الرئيسي

ريم مصطفى ببليزر طويل



ريم مصطفى ببليزر طويل



في إحدى جلسات التصوير، اختارت ريم مصطفى الظهور بإطلالة أنيقة بالبليزر، حيث اعتمدت بليزر طويل باللون الرمادي ذي ياقات عريضة، مع قميص أبيض طويل.

ونسقت ريم مصطفى مع إطلالتها قبعة سوداء، مع قفازات من الجلد باللون العنابي، فيما اعتمدت معها تسريحة شعر ويفي، ومكياج بدرجات الألوان الترابية.