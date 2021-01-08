صيحة الكروب توب الشتوية الكاجوال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 10:46 مساءً - تعتبر الكروب عبارة عن توب قصير يتم تنسيقه مع الأزياء، وعادةً ما يكون كاشفاً للبطن، و هو من الصيحات الرائجة في السنوات الأخيرة.



تعرفي إلى أحدث طرق تنسيق الكروب توب الشتوية الكاجوال من عروض أزياء موضة2021.



تابعي المزيد:طرق تنسيق الكروب توب من وحي كارن وازن



الكروب توب من سيلين Celine

CELINE



قدمت ماركة سيلين Celine الكروب توب القصير بتصميم رياضي مع الجينز والسروال الرياضي، وتم تنسيق الجواكيت معه سواء البليزر القماش أو الجاكيت الجلد.





الكروب توب من شانيل Chanel

Chanel



يمكن تنسيق الكروب توب مع التنورة للحصول على إطلالة أنثوية في مختلف الأوقات مثل إطلالة شانيل بالكروب توب مع التنورة السوداء بنفس قماش الدانتيل.



تابعي المزيد:توب كم منفوخ مخملي ترتر



​

الكروب توب من ديون لي Dion Lee

Dion Lee



اعتمدت عارضة ديون لي Dion Lee الكروب توب الأسود بالأكمام الطويلة مع السروال الأسود الواسع لإطلالة كاجوال أنيقة وعصرية.





الكروب توب من ايزابيل مارنت Isabel Marant

Isabel Marant



أيضاً ظهرت عارضة ايزابيل مارنت Isabel Marant بالكروب توب الأحمر القصير بالأكمام المرتفعة مع سروال رياضي باللون الأحمر.



​



الكروب توب من Self Portrait

Self Portrait





باللون الأخضر الأنيق، قدمت ماركة Self Portrait طقم يتألف من توب قصير بأكمام طويلة وتنورة عمودية مزينة بأزرار مع شق أمامي طويل.













الكروب توب من توم فورد Tom Ford

توم فورد Tom Ford



برزت العديد من موديلات الكروب توب في أحدث عروض أزياء توم فورد Tom Ford، حيث تم تنسيقه مع الجينز والبنطال الرياضي، وارتدت العارضات الجواكيت والسترات الطويلة لتكتمل أناقتهن.



شاهدي احدث طرق تنسيق الكروب توب الشتوية الكاجوال من أحدث عروض أزياء 2021.



