مايا دياب تتعثّر بفستانها الأبيض.. فهل تجرؤين على ارتدائه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 10:46 مساءً - خلال تصوير أغنيتها "دوب" ظهرت النجمة مايا دياب بفستان أبيض مزدان بالريش ومطرز بمهارة عالية اشتهر بها المصمم المبدع جان لويس صبجي. اهتمت خبيرة التجميل هلا عجم بمكياج مايا دياب وقام الخبير طوني مندلق بتسريح شعرها على شكل wet look ، فيما التقط المصور شربل بو منصور هذه اللقطات لها خلال التصوير. ما لم تكشفه مايا دياب في الأغنية أنها تعثرت بالطرحة الطويلة للزي ووقعت أرضاً ولكنها تمكنت من النهوض ونزع الطرحة لكي تستعيد توازنها. مايا نشرت مؤخراً عبر انستغرامها الحادثة، حيث ضحكت من طرافة الموقف، ولكن حادثتها الطريفة أعطت الشابات ثلاثة دروس قبل اختيار فستان أبيض:



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عليك اختيار تصميم عملي يتيح لك التحرك من دون أن يختل توازنك يجب على العروس اختيار تصميم خفيف، فالطرحة المثقلة بالشك ولتطريز وأحجار الشواروفسكي تكون ثقيلة فتشعر العروس بالصداع لا يجب أن يكون اللون الأبيض حكراً على العروس إذ يمكن للمدعوات ارتداء هذا اللون شرط أن لا تكون قصته ضخمة كالعروس. ويمكنك ارتداء أكسسوارت ملونة لكسر رتابة اللون وإحداث تغيير عن إطلالة العروس كاختيار حذاء أحمر أو فضي أو اختيار جزمة ذهبية عالية.



كيف ترتدي مايا دياب الأبيض؟

مايا دياب



يبدو أن مايا دياب تعشق هذا اللون فلديها الكثير من الإطلالات البيضاء التي يمكنك الاستيحاء منها فإذا كنت عروساً، اليك هذا الفستان الطويل من تصميم نيكولا جبران وهو مثالي لعروس شابة تريد ترك انطباع محفور في ذاكرة مدعويها.

أما إذا كنت مدعوة الى حفل عشاء يمكنك اختيار معطف من الفرو الأبيض مثل مايا دياب.

وإذا كنت مدعوة الى حفل زفاف يمكنك اختيار فستان قصير مكسو بالريش وهو تصميم مغاير لفستان العروس لذا فلا وجه شبه بينه وبين العروس.

ولزفاف يقام على البحر يمكنك اختيار فستان قميص مزادن بالموسلين الشفاف وطويل.

أما لحفلات السجادة الحمراء يمكن التألق بفستان بلايزر يتمتع بقصة غير متجانسة وهو الأبيض والأسود