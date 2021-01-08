ملابس محجبات كاجوال من وحي حنان الحكيم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 10:46 مساءً - تنشر الإعلامية المصرية والبلوجر المختصة بالموضة والأزياء حنان الحكيم، العديد من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث تعتمد على التنسيقات المتنوعة المحتشمة لتناسب الفتيات المحجبات في مثل عمرها، لذا قدمنا لكِ اليوم عدة تنسيقات شتوية كاجوال لتستوحي منها أفكارًا بسيطة ومواكبة للموضة.



تنسيق المعطف البني الطويل من حنان الحكيم

المعطف البني الطويل من حنان الحكيم



نشرت دور الأزياء الكثير من التصاميم للمعاطف البنية الطويلة لخيار عصري وأنيق مناسب للكثير من النساء، لذا تأنقت حنان الحكيم بمعطف بني طويل مصمم بقصة البليزر العملي مع بلوزة بيج من الصوف وبنطال وحذاء يكسوهما اللون الأسود، وأكملت مظهرها بحجاب زهري وحقيبة بنية من علامة لوي فيتون، وفي إطلالة أخرى نسقت معطف الترنش البني مع بنطال واسع من الجينز الأزرق وتيشيرت أسود ناعم، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض وحقيبة ضخمة من علامة ديور.

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تنسيقات الجينز مع بلوزات الصوف من حنان الحكيم

تنسيقات الجينز مع بلوزات الصوف من حنان الحكيم



اعتمدت حنان الحكيم على بناطيل الجينز المختلفة مع البلوزات الصوفية لتمنحها مظهرًا متجددًا وأنيقًا، لذا أطلت ببنطال واسع من الجينز الأزرق مع بلوزة صوفية بلون الباستيل البنفسجي المصممة بعدة طبقات في الأكمام، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون البيج، وفي الإطلالة الثانية ظهرت ببنطال من الجينز الأبيض مع بلوزة بنية مصممة بأكمام منفوخة ورقبة مرتفعة، مع إكسسوارات مختلفة بدرجات اللون البني لمظهر مميز.

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خيارات المعطف الطويل بأسلوب حنان الحكيم

خيارات المعطف الطويل بأسلوب حنان الحكيم



إن كنتِ من محبي اتباع خطوط الموضة فلا بد من وجود معطف طويل بلونك المفضل في خزانتك هذا الشتاء، ولتنسيقه بأسلوب كاجوال مريح يمكنك استلهام بعض الأفكار من حنان الحكيم، حيث اختارت معطفًا طويلاً أحمر مع بنطال من الجلد الأسود وبلوزة سوداء مطبوعة برسوم كرتونية، وأكملت مظهرها بحجاب زهري وإكسسوارات بألوان حيادية ناعمة، وفي إطلالة أخرى تألقت بمعطف بني طويل مصمم بحزام للخصر مع بنطال من الجينز الأبيض وتيشيرت أسود، وزينت مظهرها بحذاء بوت من طبعات جلد الأفعى مع إكسسوارات سوداء.

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