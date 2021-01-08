تنسيقات عملية وأنيقة للمحجبات من بسمة آل عيسى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 10:46 مساءً - بسمة آل عيسى، مدونة موضة ومصممة أزياء تتميز بالإبداع والأفكار العصرية وتناسُق الألوان، ولذوقها العالي وتميزها الدائم وحرصها على مشاركة متابعيها تفاصيل إطلالاتها، استوحينا لكنَّ منها عدة تنسيقات شتوية مناسبة للمحجبات؛ لتلهمكن بعض الأفكار.

أزياء عملية للشتاء من بسمة آل عيسى

اطلاله عملية بالوان حيادية من بسمة ال عيسى



اعتمدت بسمة آل عيسى عدة خيارات عملية وناعمة للشتاء، ومن أبرز تنسيقاتها بنطال وبليزر باللون الأسود مع حزام محدِّد للخصر وبلوزة بيضاء، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود لزي ناعم وحيادي، وفي إطلالة أخرى أكثر تألقًا أطلت بتنورة ومعطف قصير باللون البني، مع إكسسوارات باللون الأسود لمظهر حيادي محتشم، ولمظهر أكثر شبابية نسقت بنطالًا من الجينز الأبيض مع بلوزة بنية وبليزر بنفسجي مصمم بكاروهات ملونة، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون البني لخيار أكثر تميزًا، كما اختارت بنطالًا مع فيست باللون الأبيض وبلوزة شتوية بنية، وأكملت ملحقات الإطلالة بألوان حيادية أخرى لمظهر مميز.

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فساتين شتوية بسيطة من بسمة آل عيسى

فستان شتوي من بسمة ال عيسى



إذا كنتِ ممَّن يفضلن الفساتين الشتوية البسيطة، لتمنحك مظهرًا أنيقًا ومميزًا، يمكنك -عزيزتي- اعتماد عدة خيارات من بسمة آل عيسى، حيث ارتدَتْ فستانًا من الصوف البني مع حزام أسود محدد للخصر، وأكملت مظهرها بعدة إكسسوارات سوداء لمظهر ناعم وأنيق، وظهرت بفستان أبيض رياضي مع حزام محدِّد للخصر باللون الأبيض، وأكملت مظهرها ببوت طويل أسود وحجاب أسود لمظهر حيادي مناسب للشابات.

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تنسيقات رياضية شتوية للمحجبات

اطلالة رياضية للمحجبات من بسمة ال عيسى



بسمة آل عيسى من أكثر الشابات المحجبات حرصًا على الرشاقة، لذا نستعرض معك -عزيزتي- من وحيها عدة تنسيقات رياضية مناسبة للشتاء، حيث نسقت بنطالًا أسود مخططًا بالأبيض ومعطفًا أسود مزينًا بالزهري والأبيض، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود لخيار أكثر أناقة، وفي الإطلالة الثانية اختارت بنطالاً ومعطفًا باللون الأبيض المزين بالأخضر مع بلوزة وحجاب باللون الأسود لأناقة شبابية.

