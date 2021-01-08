مكياج عيون للسهرة مع الروج الأحمر الميتاليك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 10:46 مساءً - يعتبر فصل الشتاء موسم الأعياد والسهرات والمناسبات، لذلك أنت تحتاجين في كل مرة الى اعتماد أحد أساليب المكياج الجذابة التي تمنحك إطلالة ملفتة. وفي هذا المقال، نرصد لك طريقة تطبيق مكياج عيون سهرة مع الروج الأحمر الميتاليك كالمحترفين، وبخطوات سهلة جداً.



مكياج البشرة

الكونتور والهايلايتر



الخطوة الأساسية قبل القيام بتغطية البشرة، هي تنظيف البشرة جيداً، وترطيبها بكريم الترطيب المناسب. بعدها، ضعي البرايمر على منطقة الـT، أي البشرة المختلطة عند الأنف والذقن والجبين، كونها غالباً ما تعاني من زيادة إفراز الزيوت والدهون. من ثم، طبقي كريم الأساس بلون قريب الى لون بشرتك ووزعيه على بشرة وجهك بالتساوي، باستخدام فرشاة كريم الأساس، وضعي الكونسيلر تحت العين. ولتثبيت مكياج البشرة، استخدمي القليل من اللوس باودر، وطبقي فوقه كمية قليلة من البودرة المضغوطة.

مكياج العيون

مكياج عيون سهرة

طبقي ظل العين باللون البني الفاتح كقاعدة أساسية لمكياج العين، وذلك على الجفن العلوي، من ثم ضعي فوقه الظل البني الأغمق، وبعده ظل العين باللون البني المحروق المائل الى البوردو. امزجي ظلال العيون عند زواية العين الخارجية بأسلوب السموكي الناعم. وعند مدمع العين، استخدمي ظل العين باللون الروز غولد اللامع والذهبي اللامع، وامزجيهما بإتقان، فهما يساهمان في إضاءة العين. أما تحت العين، فاستعملي تدرجات الألوان الترابية التي وضعتها فوق العين. حددي داخل العين بالكحل الأسود (مرريه من منتصف العين وحتى زاويتها الخارجية)، من ثم، مدي الأيلاينر الأسود على كامل الجفن العلوي وحتى خارج العين، على أن يكون مجنحاً قليلاً. وأخيراً، ضعي الرموش الاصطناعية.



روج أحمر الميتاليك

روج أحمر الميتاليك



في البداية، ارسمي حدود شفتيك باستخدام قلم تحديد الشفاه باللون الأحمر الداكن، من ثم املئيهما بالروج الأحمر الميتاليك الداكن، وننصحك باستخدام الغلوس الأحمر الميتاليك الذي يصبح مات عند تطبيقه على الشفاه. استخدمي البرونزر البني، وطبقي البلاش الزهري أو الخوخي على عظمتي الخدين وذلك لمنح الوجه إشراقة طبيعية. أما الخطوة الأخيرة فهي استخدام الهايلايتر على منطقة الجبين بالقرب من العين، وعلى الذقن.

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