حقن " البروفايلو " لإنهاء تجاعيد تقدم العمر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 10:46 مساءً - أثبتت تقنية البروفايلو قدرتها على تجديد نضارة البشرة وتقليل علامات التجاعيد بالوجه والرقبة واليدين، وتعمل على مد الجسم بمادة الهيالورينك أسيد الطبيعي، التي يفقدها الجلد بمرور العمر.



وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة أزهار العضب لـ"الخليج 365" أن حقن البروفايلو تحتوي على مادة الهيالورينك أسيد الطبيعي بتركيز محدد، حيث يقوم الطبيب بالحقن في الوجه في خمس نقاط فقط لشد الوجه والنضارة الطبيعية المستديمة لمدة ٦ أشهر، وهو مُنتَجٌ تم تطويره بواسطة تقنية حاصلة على براءة اختراع، حيث يستخدم عملية التخمير المُفرِط، علماً بأنه تم تطوير البروفايلو خصيصاً للحقن بأقل تدخل جراحي، وأقل درجة من الألم الممكن، وأقصر وقت للجلسات؛ تزداد درجة فقدان جلودنا لحمض الهيالورونيك (HA)، والذي يعد مركَّباً رئيسياً يربط ويحتفظ بجزيئات الماء، مشيرة إلى أنه ونتيجة لذلك تبدأ البشرة في فقدان ليونتها ومتانتها، ومن هنا جاءت فكرة حقن الجلد بإبر البروفايلو، التي تحتوي على حمض الهيالورونيك بشكل مباشرة؛ لتعويض ما تم فقدانه، خاصة بالوجه والرقبة واليدين، دون إضافة عوامل الارتباط الكيميائي لتركيبته، مما يقلل من خطر ردود الفعل السلبية.

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وأضافت أنه تم إطلاق استعمال مادة البروفايلو في فبراير 2015 في إيطاليا، ومنها انتشرت إلى مختلف دول العالم، حيث ساعدت على علاج أكثر من 150,000 مريض من مشكلة التجاعيد وعلامات تقدم العمر حتى الآن، دون الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة. ويعود مصدر هذا الحمض المصنع إلى نوع معين من خلايا جلد الحيوانات، والتي يتم إضافة أحماضٍ أخرى إليها، مثل حمض الجلايكولك، وفيتامين أ؛ لزيادة احتفاظ خلايا البشرة بالماء بقدر الإمكان، وبالتالي زيادة رطوبتها بجانب تنشيط الخلايا.





كيفية عمل تقنية البروفايلو على تجديد شباب البشرة؟

تجديد شباب البشرة

أفادت د.أزهار العضب قائلة: "يستخدم البروفايلو حمض الهيالورونيك من درجة فائقة النقاء، ويتحقق تأثيره عن طريق دمجه في أنسجة الجلد، وبالتالي تتم استعادة مستويات الحمض الطبيعية في البشرة، والتي يكون قد فقدها بفعل تقدم العمر، وهو يعمل على أساس عمل الهيدروليفت، الذي يهدف إلى منع انخفاض كمية حمض الهيالورونيك في البشرة، لافتة إلى أنه يمتاز بأنه يتم حقنه في خمس نقاط محددة بالوجه، لشد الوجه والرقبة وتحقيق النضارة الطبيعية المستمرة لمدة ٦ أشهر على الأقل، وتعزز تقنية البروفايلو إنتاج 4 أنواع من الإيلاستين والكولاجين الذي يحتاجه الجلد لإعادة النضارة له، وهذا يؤدي إلى رفع ملحوظ وتقليل في تراخي وترهل الجلد؛ بفضل حصول البشرة على واحد من أعلى تركيزات حمض الهيالورونيك في السوق.

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فوائد البروفايلو ؟

الدكتورة أزهار العضب

تقول د. أزهار العضب: تتعدد فوائد البروفايلو، والتي تجعله واحداً من أفضل حقن نضارة البشرة المجبرة بمختلف مراكز التجميل والعناية بالبشرة، ومنها: استعادة مرونة البشرة بأمان وفاعلية، وتحسين لون البشرة وترطيبها، بالإضافة لتحسين مستوى الكولاجين في طبقات الجلد، وتعزيز نسيج البشرة، والحد من الاضطرابات تحت الجلدية، وعلاج ترهل الجلد والتجاعيد الخفيفة الناتجة عن تقدم العمر، وكذلك علاج التجاعيد في اليدين والرقبة وحتى ما فوق الركبة، وتحقيق النتائج التجميلية التي تحققها حقن الفيلر، وبعض التقنيات الأخرى دون إخضاع الوجه لتقنية التعبئة أو الشد، وتحقيق النضارة باستخدام مادة طبيعية مستخلصة من جسم الإنسان، مما يجعل الآثار الجانبية لا تُذكر.

وزادت بأن تقنية البروفايلو ظهرت منذ أقل من 5 سنوات، إلا أنها أثبتت قدرتها على تجديد نضارة البشرة، وتقليل علامات التجاعيد، وتقدم العمر، وتحديداً بالوجه والرقبة واليدين، ويمد الجسم بمادة الهيالورينك أسيد الطبيعي التي يفقدها الجلد بمرور العمر، لذا فإن نتائجه تعتبر مضمونة بلا آثار جانبية تذكر، مما جعلها واحدة من أفضل منتجات إبر النضارة المتعارف عليها.

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