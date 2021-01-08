أفضل عطور رخيصة تدوم رائحتها طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 10:46 مساءً - على رغم عشقنا للعطور العالمية الفاخرة والعطور النسائية باهظة الثمن، لكن لا ضير من تجربة العطور الرخيصة الثمن التي تتميز برائحتها الفواحة التي تدوم لساعات طويلة، خصوصاً إذا لم تكن لديك القدرة على تحمّل تكاليف العطر النسائي من العلامات التجارية العالمية. فإذا كنت لا ترغبين في دفع الكثير من المال مقابل شراء عطرك المفضل، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة رائعة من العطور الرخيصة ذات الرائحة الطيبة التي تدوم لساعات طويلة.



Glossier You

Glossier You



يعد هذا العطر مزيجاً دافئاً من المسك والسوسن والفلفل الوردي، وهي نغمات تشكل في ما بينها رائحة منعشة تدوم لساعات طويلة. سيجعلك عطر Glossier You محط الأنظار، حيث أن رائحته الفواحة تضفي عليك لمسة في غاية الجاذبية والتميز.

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Maison Louis Marie No.02 Le Long Fond Perfume Oil

Maison Louis Marie No.02 Le Long Fond Perfume Oil



يجسد هذا العطر رائحة الهواء الطلق بأفضل طريقة، مع نغمات خشب الهينوكي وخشب الأرز والمسك الأبيض. كما أن رائحته تزداد قوة كلما طالت مدة استخدامه. وعلى رغم سعره الرخيص، إلا أنه عطر مميز يستحق التجربة.

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Clinique Happy

Clinique Happy



إنه عطر كلاسيكي رخيص، لكنه عطر مركز تمتد رائحته لساعات طويلة. وهو يمزج في تركيبته بين المكونات الفاكهية الزاهية، مثل الغريب فروت واليوسفي الهندي، وهي نغمات تمنحك دفعة عالية من الحيوية والطاقة في المواسم كافة، وخصوصاً في فصل الشتاء.

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Pacifica Spray Persian Rose Perfume

Pacifica Spray Persian Rose Perfume



الورد والفانيليا هي المكونات الأساسية لهذا العطر، ذات الرائحة القوية، المتطورة، والحلوة. استخدميه على بشرتك بشكل مباشر للحصول على رائحة تدوم لفترة أطول. إنه أحد العطور رخيصة الثمن التي تتميز برائحتها الفواحة والمميزة.

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Calvin Klein Obsession Eau de Parfum Women’s Spray Perfume

Calvin Klein Obsession Eau de Parfum Women’s Spray Perfume



هذا العطر هو مزيج من المكونات الفاكهية والتوابل والأخشاب، التي تتعانق في ما بينها ليغلفك بما يشبه عناق لطيف ودافئ يدوم لساعات طويلة. إنه عطر مميز وغير مكلف، وبإمكانك اعتماده في الأوقات كافة.

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