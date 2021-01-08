كم مرة يجب عليك قص شعرك وفقاً للخبراء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 10:46 مساءً - إذا كنت لا تفكرين في قص شعرك إلا بعد فوات الأوان، حيث تنقسم أطراف شعرك وتتكسر، فمن الواضح أنك لا تولين اهتماماً كافياً بشعرك ليبقى حيوياً وصحياً وذات مظهر جذاب، خصوصاً أن قص الشعر بشكل دوري خطوة ضرورية في مجال العناية بالشعر. انطلاقاً من ذلك، سنساعدك في هذا المقال في معرفة الوقت المحدد لقص شعرك، وذلك وفق طوله، وفقاً للخبراء والاختصاصيين.



إذا كان شعرك قصيراً

إذا كان شعرك قصيراً



إذا كنت من صاحبات الشعر القصير، وترغبين في الحفاظ عليه أنيقاً وجذاباً، ينصحك مصففو الشعر بقص شعرك أو تشذيبنه مرة واحدة في الشهر.

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إذا كان شعرك متوسط الطول

إذا كان شعرك متوسط الطول



إذا كنت من صاحبات الشعر متوسط الطول، ينصحك الخبراء والاختصاصيون في مجال الشعر، بأن تقصي شعرك مرة كل ستة الى ثمانية أسابيع، كون أطرافه تكون عرضة للانقسام والتكسر أثناء نموه، وهكذا تحافظين على مظهر شعرك أنيق وصحي بشكل دائم.

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إذا كان شعرك طويلاً

إذا كان شعرك طويلاً



يحتاج الشعر الطويل أيضاً الى تقليم وتشذيب كل ستة الى ثمانية أسابيع، وذلك كالشعر المتوسط الطول تماماً. وإذا كنت تعتمدين قصة الشعر ذات الطبقات، فينصحك الاختصاصيون بقص أطراف شعرك مرة في الشهر.

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إذا كانت لديك غرة

إذا كانت لديك غرة



الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بالغرة، حيث يقول الخبراء ومصففو الشعر أنه عليك تشذيب الغرة كلما شعرت بالحاجة الى ذلك، خصوصاً أن بعض أشكال الغرة تحتاج الى صيانة أكثر من غيرها، وخصوصاً الغرة القصيرة جداً، والغرة القصيرة على شكل ستائر إضافة الى الغرة الفرنسية. أما إذا كنت ترغبين في قصة شعر جديدة تماماً لإضفاء الحيوية على مظهرك والحصول على لوك متجدد، فعليك زيارة مصفف الشعر، الذي ينصحك باعتماد قصة شعر تناسب شكل وجهك وملامحك.

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كيف تحافظين على شعر طويل؟

العناية بالشعر

إذا كنت ترغبين في تطويل شعرك، فقد ترين أنه من غير المنتطقي أن تقصي شعرك بشكل منتظم. لكن الحفاظ على أطراف الشعر سليمة وصحية وغير متقصفة ضروري جداً لتحفيز نمو الشعر بشكل أسرع. بالتالي، ينصحك الاختصاصيون بقص أطراف شعرك كل ثلاثة أشهر عند محاولتك تطويل شعرك.

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