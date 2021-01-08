لـ ست البيت.. 14 خطوة لتخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء للثلاجة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشركة القابضة للكهرباء عددا من الإرشادات والنصائح التي يجب أن تستخدمها ربات البيوت لتخفيض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لجهاز الثلاجة، خاصة بعد إرتفاع شرائح الاستهلاك والتي بدأ تطبيقها منذ شهر أغسطس الماضي.

* خطوات تخفيض استهلاك الثلاجة

وحددت الشركة القابضة للكهرباء 14 نصيحة لربات البيوت للحفاظ على كفاءة الثلاجة والاستخدام الأمثل لها، إضافة إلى خفض قيمة الفاتورة وهي:

- تأكدي أن ثلاجتك تعمل بكفاءة فهي أكثر الأجهزة المستهلكة للطاقة فى منزلك.

- تأكدي من نظافة المكثف الموجود خلف الثلاجة.

* غلق الباب وعدم فتحه دون داعٍ

- تأكدي من غلق باب الثلاجة ولا تحاولي فتحه بدون داعٍ وعند فتحه أغلقيه سريعاً لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

- يجب إذابة الثلج من حين لآخر حتى لا يزيد سمك الثلج عن 1/4 بوصة.

- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تماماً مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

* ترتيب الأشياء داخل التلاجة للحد من خروج الهواء

- رتبي الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة، ما يقلل من الاستهلاك.

- افصلي التيار الكهربى عن الثلاجة فى حالة مغادرة المنزل لمدة لا تزيد عن الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحاً.

- استخدمي مبرد مياه «كولمان» للشرب صيفاً وذلك لخفض عدد مرات فتح الثلاجة.

-ابعدي مكان «الثلاجة - الفريزر» عن البوتاجاز أو غسالة الأطباق أو سخان المياه أو أماكن سقوط الشمس بالغرفة.

* ترك مسافة بالجوانب لمرور الهواء

- اتركي فراغا من جميع جوانب الثلاجة لا يقل عن واحد بوصة للسماح بمرور الهواء حول ملف المكثف.

-ضعي غطاء للإناء المحتوى على سوائل ولا تضعي أغذية ساخنة فى الثلاجة قبل أن تبرد.

* بطاقة كفاءة الطاقة

- عند شراء الثلاجة اختاري الثلاجة الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الثلاجة.