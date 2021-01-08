دلالات ملابس الملكة إليزابيت وسر حقيبة يدها: عاشقة الـ«مونوكروماتيك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت الدكتورة شيماء البهي خبيرة الإتيكيت وعلم الأعصاب، دلالات أزياء الملكة إليزابيث في عيد ميلادها، موضحة أنها تعتقد بأنها يجب أن تُرى جيدًا لكي يصدقها الناس، لهذا ترتدي أزياء ملونة، إذ تحب اللون الأصفر أكثر، لأنه دال على السعادة والبهجة، كما ترتدي اللون الأزرق، لأنه من الألوان الملكية.

ارتداء الألوان الفاتحة للتميز

أضافت «شيماء»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و«ON»، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية منة الشرقاوي، أن الملكة إليزابيث تحرص على ارتداء الألوان الفاتحة، لكي تظهر وسط الحشود، كما أنها تحرص على «المونوكروماتيك» أي تماثل كل الأزياء التي ترتديها، بداية من القبعة انتهاءً بالفستان.

حمل الحقيبة دائما له دلالات سياسية

أوضحت خبيرة الإتيكيت: «أن الملوك يرتدون القبعات شريطة أن يكون لونها متناسقًا مع الزي، وبعد الساعة السادسة يخلعون القبعة ويرتدون التيجان، خاصة السيدات المتزوجات، كما أن الملكة إليزابيث تحمل حقيبة يد طول الوقت، ولهذا الأمر دلالة سياسية، لإثارة فضول الناس حول ما تحمله في الحقيبة، كما أن كعب الحذاء الذي ترتديه يجب أن يكون صغيرًا، كنوع من الاتجاه المحافظ، لذلك فإن الملكات لا يرتدين ملابس قصيرة في اللقاءات الرسمية».

البيج من الألوان النادرة

وأشارت شيماء البهي، إلى أن «اللون البيج من الألوان النادرة التي لم تلبسه من قبل، لأنه لا يجعلها تظهر وسط الحشود، كما أن الملوك يهتمون بأن يكون الميك آب بسيط، لذلك فإن الملكة إليزابيث لا تضع روج ظاهر بشكل كبير».