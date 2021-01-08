صاحبة أعلى وسام فرنسي.. من هي «فرحة الشناوي» المعينة في البرلمان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

برز اسم الدكتورة فرحة الشناوي في قائمة المُعينين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعضوية مجلس النواب، وضمت القائمة نحو 15 سيدة، على أن يتم دعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل.

وتميزت التعيينات الجديدة فى مجلس النواب، بتواجد كتلة مميزة من النساء أصحاب الخبرات فى المجالات المختلفة وتحديدا فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والفنون والإعلام، وفيما يلي ترصد«الوطن» أبرز المعلومات عن الدكتورة فرحة الشناوي، واحدة من المُعينين بقرار الرئيس السيسي في مجلس النواب.

أول امرأة تتقلد عمادة كلية الطب جامعة المنصورة

- الدكتورة فرحة عبد العزيز الشناوي، هي مدير مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السري ونائب رئيس جامعة المنصورة، وأستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والمناعة.

- ابنة محافظة الدقهلية، تحديدًا مدينة المنصورة، تنحدر من عائلة جمعت بين الدين والثقافة والعلم، فهي حفيدة الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر الشريف السابع والثلاثين، وأيضًا تربطها صلة قرابة بالشاعر الكبير مأمون الشناوي أحد أبرز شعراء مصر، فهو ابن عم والدها الراحل.

- أول امرأة تتقلد عمادة كلية الطب جامعة المنصورة.

- تتلمذت على يد أحد الأساتذة الحاصلين على جائزة نوبل، وتولت رئاسة المركز الثقافي الفرنسي بالمنصورة.

- أسهمت بشكل كبير في الشراكة المصرية - الفرنسية، وومنها المؤتمر السنوي الثالث لمركز جامعة المنصورة لأبحاث الخلايا الجذعية من الحبل السري.

حصلت على العديد من المؤهلات العلمية أبرزها:

بكالوريوس بتقدير جيد جدا في 1971

دبلوم الدراسات العليا بتقدير جيد في 1974

دبلوم الدراسات العليا بتقدير مقبول في 1975

الدكتوراه في عام 1981

تدرجت الدكتورة فرحة في العديد من المناصب بجامعة المنصورة

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا - من 2007 إلى يوليو 2009.

عميد كلية طب المنصورة من 1 أغسطس 2005 حتى أغسطس 2007.

شغلت منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث من 8 مايو 2000 إلى 31 يوليو 2005

وسام الاستحقاق الفرنسي بدرجة ضابط أعلى وسام فرنسي للعلماء

بقرار صادر من رئيس الجمهورية الفرنسية، تكريما لها على مساهماتها العلمية، حصلت حفيدة شيخ الأزهر الـ37 على «وسام الاستحقاق الفرنسي بدرجة ضابط» في عام 2017.

ويُعد هذا الوسام من أعلى الأوسمة التي تمنحها الحكومة الفرنسية للعلماء، وسبق لها الحصول على وسام الاستحقاق بدرجة «فارس» من الحكومة الفرنسية.

وفي أخر زيارة لها إلى فرنسا، شاركت في توقيع إتفاقية تعاون جديدة لتدريب أطباء جامعة المنصورة على تقنيات زرع النخاع.

وفي عام 2018 كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، نظرا لاسهاماتها وسيرتها ومسيرتها العلمية العالمية الرائدة وكذلك فى المجال الاجتماعي وخدمة وتنمية المرأة.