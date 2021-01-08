محمد صبحي يحيي ذكرى ميلاد زوجته برسالة وصورة رومانسية: أحبك وأفتقدك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه الفنان محمد صبحي، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، رسالة رومانسية إلى روح زوجته الراحلة نيفين رامز، في ذكرى يوم ميلادها، وأرفقها بصورة قديمة لهما بالأبيض والأسود، إذ يعتاد على مشاركة جمهوره ومتابعيه دوما بصور ولقطات رومانسية له مع زوجته.

رسالة محمد صبحي لزوجته

كتب الفنان محمد صبحي إلى روح زوجته الراحلة: «حبيبتي.. النهاردة يوم ميلادك 8 يناير، كل لحظة في رحمة ومغفرة وسكينة، أفتقدك وأفتقد العالم من غيرك، لكن ما يريحني أنك رحلتي في وقت فيه العالم أصبح قبيح، ومايعينني بعدك هو كل لحظة وكل يوم وكل كلمة كانت بيننا»، واختتم الرسالة بكلمة «أحبك».

عدد كبير من جمهور محمد صبحي تفاعل معه عبر الإعجابات والتعليقات، التي وصلت خلال دقائق قليلة إلى آلاف، من بينها: «نادرا ما نجد كل هذا الوفاء يجمعكم الله إن شاء الله في جنه الخلد»، «حقيقي إنسان عظيم تعلم ما هو الوفاء بالعهد والحب والكلمة، لم تكذب عندما قولت أنها رحلت في وقت أصبح العالم قبيح، وأي قبح تتحدث عنه سيدي بل أسوأ من لفظ القبح نفسه، ندعو الله أن يمن عليك بنعمه الراحة والسكينة، وأن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته تحياتي لشخصكم الكريم».

وأثنت أغلب التعليقات على وفاء الفنان محمد صبحي لزوجته الراحلة نيفين رامز: «نادرا مانجد كل هذا الوفاء، حضرتك زوج مخلص ووفى وعظيم، ربنا يصبرك على فراقها ويكتر من أمثالك ويجبر بخاطرك.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة».

ورحلت نيفين رامز، زوجة الفنان محمد صبحي، في 6 من ديسمبر عام 2016، وهي ممثلة وفنانة مصرية، من عائلة فرقة الفنون الشعبية الشهيرة والعريقة «فرقة رضا».