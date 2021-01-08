ريش وفساتين بدون بطانة.. إطلالتي مايا دياب في أحدث ظهور لها (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالتين جريئتين، لفتت بهما الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار إليها، في أحدث ظهور لها في 2021، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي أطلت بهما خلال تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة «دوب»، المقرر طرحها قريبا.

ونشرت الفنانة اللبنانية، صورة لها منذ قليل، بفستان أسود شفاف مزين بالريش الأسود الكثيف، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وشعر منسدل أشقر، عقب ظهورها بفستان أبيض شفاف بدون بطانة، والذي تميز بأنه بأكمام متوسط وكاب طويل مزين بالريش الأبيض، مع حرصها على المكياج السموكي والشعر الانسيابي.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع صورة مايا دياب، والتي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، من بينها: «الأسود يليق بيكِ يا مايا»، و«أيه كمية الريش الأوفر دي!»، و«اللبس جريء ومن غير بطانة، كلكم دلوقتي بتنسوا البطانة ليه؟!»، و«ملكة جمال في كل أحوالك».

ومنذ أيام، لفتت مايا دياب، الأنظار بأزيائها حمراء اللون، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، خلال إحتفالها بأعياد الميلاد، ومرتدية فستان أحمر طويل للغاية، وبأكمام حتى المعصمين، مع المكياج الترابي.

من توقيع دار الأزياء العالمية Alexandre Vauthier، والذي وصل سعره 6331 دولار أمريكي، وهو ما يجاوز الـ100 ألف جنيه مصري.