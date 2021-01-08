«صرخة أب» مات له 4 أطفال وعاوز ينقذ الأخير.. «بيتولدوا بمرض بيموتهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى مراكز، بني سويف النائية، يعيش عماد موسى، وزوجته، واولاده الثلاثة، عقب وفاة اربع من أطفاله الصغار بسبب أمراض مناعية نادرة، تودي بحياتهم على الفور.

طفل خلف الآخر، يرزق بهما الزوجان، ولكن قبل بلوغهم العامين يخسرونه، حتى باتت حصيلة الخسائر 4 أطفال، بسبب اضطراب في الجهاز المناعي، أربعة أطفال باتوا أسفل التراب، وظل له اتنين معافين وآخر يعاني من نفس اعراض المرض النادر الذي أودى بحياة اشقاءه.

فلم يستطيع الأب الذي يعمل ضمن الـ 5 ٪ من حقوق ذوي الهمم في العمل، الوفاء بتكاليف علاج أطفاله الأربعة التي خسرهما واحد تلو الآخر، فراتبه الصغير وإعاقته لم يكفيه سوى أخذ العلاج دون استمراره وبدلا من أن يتعافى أطفاله، يموتون خلف بعضهما البعض، حتى رزقه الله بطفل اخير يدعى «ايمن» لكنه يعاني من نفس المرض، ما جعله يستغيث لمعالجته وانقاذه.

يقول الأب المكلوم على طفله: «كل العيال اللي ماتت مكملتش سنتين مكنتش بلحق افرح بيهم، بيجيلهم أعراض برد وسخونية، ونفتكر أنه دور برد زي ما بيجي لكل العيال لكن دول كانوا بيموتوا مني».

وتابع «عماد»: «عندي اتنين صحتهم سليمة غير الأربعة اللي ماتوا، لحد ما جالي ايمن الصغير في 6 ابتدائي دلوقتي، من يوم ما اتولد وعنده نفس اعراض اخواته اللي ماتوا، زي السخونية والحمى المستمرة وضيق التنفس».

واستطرد الأب: «اكتشفنا أنهم مولودين بمرض نادر وهو اضطراب في جهازهم المناعي، ده اللي اتسبب في موتهم ومش عاوز الخامس يموت هو كمان».

متابعا: «حابسه في البيت خايف عليه من المضاعفات، بلف سنين على المستشفيات عاوز انقذ ابني، وانا موظف على قد حالي، عاوز أنقذه قبل ما يحصل اللي ماتوا».