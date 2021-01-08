غطوه بالشاش وعاشوا مع الجثة.. حكم الدين في شقيقتين رفضتا دفن والدهما

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ربما لشدة التعلق به، أو لسبب آخر، مجهول حتى الآن، قررت شقيقتان ببولاق الدكرور الاحتفاظ بجثمان والدهما، لمدة 10 أيام متواصلة، رافضين الاعلان عن وفاته، خوفا من دفنه والابتعاد عنه.

حيل شيطانية لجأت لها الشقيقتين للتعايش مع جثمان والدهما، حيث قاموا بلفه بالشاش الطبي، واستخدام المرطبات والزيوت والكريمات في محاولات منهن لمنع الجثمان من الانتفاخ، مع العطور والبخور لتفادي رائحة الجثمان.

10 أيام متواصلة من تلك الحيل، قبل أن يكتشف عمهما الأمر، ويبلغ الأمن، الذي بدوره بدأ التحقيق في الواقعة.

حكم الدين في شقيقتين رفضوا دفن والدهما

وعلى الرغم من إيداع الشقيقتين في مستشفى للكشف عن صحتهما النفسية، الا أن ما قمن به له وزرا شديد وفقا لما وجده الشرع.

الإفتاء تحرم تأخير دفن المتوفي

وكان خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن الشرع كفل تكريم الميت بدفنه، وان الاعتراض عليه جريمة.

وأشار أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من يعترض دفن ميت، عقابه أمام الله شديد، خاصة انه إعتداء واضح وصارخ على حرمة الموتى، وان الموت له قداسته عند الله سبحانه وتعالى.

وكانت تحقيقات النيابة العامة أكدت أن الفتاتين استخدمتا 12 زجاجة معطر في إزالة الرائحة الكريهة المنبعثة من جثمان والدهما، حيث كانا يعطروا بها المنزل قبل فتح الباب لأي زائر، فضلا عن شراء الشاش الطبي ومراهم مرطبة للبشرة من الصيدلية من أجل حفظ الجثمان من التحلل بحسب زعمهما.

التحليل النفسي للشقيقتين

وكانت الدكتورة هالة حماد، الاستشاري النفسي، أكدت أن الشقيقتين يعيشان داخل صدمة إنكار الواقعة، وان الأمر يحتاج للتشخيص الطبي، والعلاج حتى يتقبلان الواقع.