تجعلك أكثر صحة.. هذه الأطعمة يجب تناولها كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الأكل الصحي هو مفتاح طول العمر ومقاومة المرض، كما أنه من المعروف أن تناول الخضروات يوميا أمر مفيد للغاية من أجل صحة أفضل، ولكن ما هي الخضروات الأكثر تغذية؟.

هناك بعض الأطعمة التي يجب تناولها كل يوم، لأنها تجعلك أكثر صحة، وهوما نستعرضه وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

إذا كنت تريد أن تعيش لفترة أطول وأن تكون أكثر صحة، عليك أن تزود جسمك بأكثر الأطعمة كثافة بالعناصر الغذائية، وتوصف الخضراوات الصليبية بأنها "قوية" لها "قدرة فريدة" على تنشيط نظام إزالة السموم الطبيعي من الجسم، علاوة على ذلك، فقد لوحظ أنها "تمنع نمو الخلايا السرطانية"- تمنع الموت المبكر.

من أجل الاستفادة من الخصائص المضادة للسرطان الموجودة في الخضروات الصليبية، يجب على المرء أن يمضغها جيدًا ويأكلها ممزقة أو مقطعة أو معصورة أو مخلوطة.

تم العثور أيضًا على مادة السلفورافان الكيميائية النباتية بهذه الخضروات، لحماية جدار الأوعية الدموية من الإشارات الالتهابية التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.

ما هي الخضروات الصليبية؟

هناك قائمة بالخضروات الصليبية، وهي:

- الجرجير.

- البروكلي.

- الكرنب.

- القرنبيط.

- الخس.

- الفجل الحار.

- اللفت .

إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الخضروات الصليبية إلى نظامك الغذائي، فهي إضافة رائعة إلى البطاطس المقلية والسلطات والشوربات.

القرنبيط، على سبيل المثال، يمكن تغليفه بأي مزيج من زيت بذور السمسم المحمص، عصير الليمون، الكمون، الكزبرة، اليانسون أو الفلفل الحار.

تتعدد الفوائد الصحية للخضروات الصليبية، حيث تحتوي على الكثير من:

الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

فيتامين سي.

فيتامين ب 9 (حمض الفوليك).

البوتاسيوم.

السيلينيوم.

المواد الكيميائية النباتية.

كما أنها مصدر غني للجلوكوزينولات، والتي "قد تساعد في محاربة السرطان"، هذا مدعوم بعدد من الدراسات البحثية التي تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الصليبية يمكن أن يقلل من معدل الإصابة بـ:

سرطان الثدي.

سرطان البنكرياس.

سرطان المثانة.

سرطان البروستات.

سرطان القولون.

كيف تحصل على خمسة أطعمة في اليوم

عند البدء بوجبة الإفطار، تقترح أخصائية التغذية آن ماري أبورو، إضافة حصتين من الفاكهة المختلفة.

تشمل الاقتراحات: الزبيب، والمشمش المجفف، والموز المقطّع، والتوت، والفراولة.

إذا كنت ترغب في تناول وجبة فطور دافئة في صباح شتوي بارد، فإن الأفضل تناول التفاح والتوت، مع رش القرفة.

عندما تريد قطعة من الخبز المحمص، يمكن للأفوكادو المهروس أو الموز أن يصنع طبقة لذيذة.

بحلول وقت الغداء، املأ شطيرة من الحبوب الكاملة - بغض النظر عن الحشو - بشرائح الخيار والطماطم والفلفل والخس.

تنصح أبورو، بوعاء فواكه جيد التجهيز لتشجيع تناول وجبات خفيفة صحية، وإذا كان لديك الوقت، يمكنك صنع رقائق البطاطس.

يتضمن ذلك تقطيع الشمندر أو البطاطا الحلوة أو الجزر الأبيض، ثم وضعها في الفرن على حرارة 175 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

العجة الصحية هي خيار آخر يتضمن إضافة البصل والطماطم والفلفل والفطر والذرة الحلوة والبازلاء أو السبانخ - "كلها مفيدة للغاية".

بالنسبة للعشاء، تنصح أبورو بإضافة البازلاء أو الذرة الحلوة إلى الأرز لزيادة كمية الخضار التي تتناولها.

يمكنك أيضًا إضافة الخضار المعلبة، فقط تأكد من أنها خضار معلب بالماء، بدون إضافة ملح أو سكر.

تعتبر البطاطس المقلية خيارًا سهلاً لإضافة الكثير من الخضار، حتى الخضار المجمدة تعمل بشكل مذهل.