أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تقبيل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تقبيل الأطفال من الفم

عادة تقيبل فم الأطفال يقبل عليها العديد من الأشخاص.

لماذا يشكل خطرا؟

يجعله عرضة للإصابة بكورونا، إذا كان الشخص مصابا دون أن يدري

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق الحد من تقبيل الأطفال الصغار.