انطلاق الموسم الثاني من مسابقة «نوال مصطفى» لرائدات الأعمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أطلقت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، الدورة الثانية من مسابقة «نوال مصطفى لرائدات الأعمال 2021»، التي تحمل شعار الحرف الدوية والتراث المصري، في إطار التمكين الاقتصادي الذي تقدمه الجمعية من خلال برامجها المختلفة.

وأعلنت مؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، في بيان، أن آخر موعد لتلقي الطلبات المشاركة في المسابقة 6 فبراير المقبل، على أن يكون إعلان النتيجة يوم 8 مارس المقبل.

وقالت «نوال»، إن المسابقة تستهدف جميع السيدات والفتيات ممن تجاوزن 18 عاما، ولديهن مواهب حقيقة في مجال الحرف والمشغولات اليدوية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن الجوائز تنقسم إلى فئتين، الأولى حصول 3 فائزات على دعم كامل للمشروعات، والثانية حصول 7 فائزات على منح ودورات تدريبية في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأضافت أن المسابقة تهدف في الأساس إلى تشجيع النساء اللاتي يمتلكن مواهب في مجال الحرف اليدوية بمختلف أنواعها، للحفاظ على التراث المصري من الاندثار وللحفاظ على الهوية المصرية.

الأوراق المطلوبة للاشتراك بالمسابقة:

- فكرة المشروع.

- دراسة جدوى للمشروع.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- ملء الاستمارة.

وشهد أغسطس الماضي، حفل توزيع جوائز الدورة الأولى لـ«مسابقة نوال مصطفى لريادة الأعمال للغارمات»، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والذي عقد بفندق بالجيزة.

وحضر الحفل الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذة هدى البكر، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والدكتور محمد نور الدين، استشاري مركز الشبكة للمعلومات وأستاذ نظم المعلومات بجامعة القاهرة، إلى جانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني، منها جمعية صوت المرأة والجمعية المصرية للتنمية الشاملة وجمعية العمل الجاد.