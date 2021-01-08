سلمى حايك تستعرض رشاقتها في البحر: إيه هو سرك؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة المكسيكية سلمى حايك، متابعي حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا جديدة لها، إذ ظهرت وهي تستعرض رشاقتها أثناء السباحة في البحر، معلقة: «إيه هو سرك الخاص.. يا ماما؟».

وتنتظر الفنانة المكسيكية سلمى حايك، عرض فيلمها الجديد «The Hitman's Wife's Bodyguard» الذي كان من المقرر عرضه في قبل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

سلمى حايك «شابة في الخمسين»

كانت الفنانة المكسيكية سلمى حايك، احتفلت بعيد ميلادها الـ54، في شهر سبتمبر الماضي، وشاركت متابعيها بصور من احتفالها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام».

وظهرت وقتها سلمى حايك، وهي مرتدية مايوه يحمل اللون الأسود، مزود بكاش مايوه من اللون الأسود، وكانت واقفة على قمة جبل، ورغم تجاوزها الخمسين من عمرها، لكنها ظهرت بمظهر شبابي.

وعلقت سلمى حايك على الصور: «خمنوا مين كمل 54 سنة.. بالمناسبة، الصور مش قديمة، وشكرا لك مارجو لتحولك إلى مصور أثناء الإجازة!».

ونشرت بعد ذلك صورا جديدة لها على «إنستجرام»، وهي على البحر، مرتدية فستان من اللون الأصفر، وعلقت: «أنا ممتنة للغاية وفخورة لكل سنة من سنواتي الـ54.. أشكركم على كل أمنيات عيد الميلاد، خاصةً للمعجبين الذين قاموا بعمل حساب خاص لعيد ميلادي».

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم باحتفاظها بقوامها الممشوق، والمحافظة على مظهرها، رغم عدم خضوعها لأي عمليات تجميل.

ومن ضمن الأمور التي تفاعلت فيها سلمى حايك، هو انضمامها لحملة «التضامن مع النساء»، التي أطلقتها دار أزياء «جوتشي»، التي هدفت لمكافحة العنف الأسري حول العالم، الذي تزايد بصورة كبيرة خلال فرض الحجر المنزلي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وناشدت وقتها الجميع عبر حسابها على «إنستجرام»، بضرورة «التضامن مع المرأة».