درجات الباستيل الهادئة تسيطر على إكسسوارات الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 04:35 مساءً - لا تظن السيدة أن درجات الباستيل الهادئة حكرٌ على موسمي الربيع والصيف فقط، بل على العكس؛ هي من أساسيات إكسسوارات الشتاء أيضاً، بعدما توجّهت دور عديدة نحو لوحة ألوان الباستيل؛ لكي تكسر من حدّة وقساوة موسم البرد؛ من خلال مزج هذه الإكسسوارات مع الأزياء الشتوية الداكنة.

إطلالة نعومة

حقيبة من جورجيو أرماني Giorgio Armani

تضفي الإكسسوارات بدرجات الباستيل الهادئة على إطلالة كل سيدة نعومة لا مثيل لها، لا سيّما أنّها من أبرز صيحات هذا الشتاء، فبرزت الألوان التي تتمتّع بنكهات السوربيه الشهية التي تناثرت فوق التصاميم البديعة في إكسسوارات هذا الموسم؛ لتصبح أحد أكثر مفاتيح الأناقة، خاصة أنها أضفت على الموسم الكثير من المرح والرومانسية في الوقت نفسه، كما أتت بعدة تصاميم وأشكال.

حقيبة باللون الزهري من غوتشي Gucci

نغمات الزهري والنعناع، كذلك الأزرق الفاتح والأصفر الناعم وغيرها من الدرجات، طغت على ألوان الحقائب والأحذية وجعلتها أنيقة وعصرية ولافتة للنظر.

لا شك أن الإكسسوارات بدرجات الباستيل تبدو جميلة مع ملابس حيادية اللون؛ كالأسود والكحلي، وليس من الضروري أن تكون الحقيبة والحذاء من اللون نفسه، بل المهم أن يتكامل اللونان وينسجمان معاً.

يبدو أن بعض المصممين نسّقوا إكسسوارات الباستيل بحيث أتت من نفس لون الملابس، فجاءت النتيجة حالمة، خاصة في الكاجوال أو السواريه.

تابعي المزيد: أبرز صيحات اكسسوارات خريف 2020 من وحي عروض الازياء



ألوان ولا أروع

قبعة باللون الأزرق الهادئ من كنزو Kenzo

يبدو أن الأزرق الهادئ، الذي اعتدنا على رؤيته في الصيف بدرجات البحر، سيدخل ضمن الدرجات اللونية الأكثر أهمية في مجموعة إكسسوارات هذا الموسم بشكل أساسي.

كما يبرز مزيج بين درجات الأزرق والأخضر شبيه باللون الفيروزي، والذي يعتبر من الألوان العملية الجادة.

نظارات شمسية باللون الأزرق الهادئ من تيفاني أند كو

البرتقالي من أكثر الألوان الصارخة الموجودة ضمن ألوان إكسسوارات الشتاء، ويفضّل اختياره مع اللون الأسود أو الكحلي لإطفاء لمعانه.

برز مزيج من الأصفر ولون الخردل الممزوج بالأخضر للإكسسوارات، وهذا يعني أن هذا اللون غني وغير صارخ، وسيحدّ من برودة الشتاء ويضيف عليه الدفء.

أما اللون النباتي الناعم؛ فهو من أرق الألوان الدارجة للإكسسوارات، خاصة أنه يمكن خلطه مع معظم الدرجات الموجودة في الخريف والشتاء؛ لإظهاره أكثر.

تمّت إضافة درجة البنفسجي الفاتحة البريئة إلى الإكسسوارات لتعود بنا إلى ألوان الربيع، التي تضيف روح التفاؤل والمرح.

أما درجات الأحمر، فجاءت لتضيف على إطلالة الإكسسوارات مزيداً من التألق.

حذاء باللون الزهري الهادئ من برادا Prada

درجة الأصفر الليموني، وهي درجة فسفورية، وبالرغم من شدّتها، فإنها مطلوبة في الجو البارد؛ لتجدّد من حيوية ونشاط السيدة وتمنحها الدفء، ويفضل اختيار هذه الإكسسوارات مع الأزياء الكاجوال النهارية، أو تنسيقها ضمن الإطلالات الرياضية.

وأخيراً، للون الأبيض حضور قوي في هذا الموسم؛ لذلك فهو مستمر بدرجة مطفية off white وليست شديدة البياض.

تابعي المزيد:ألوان الباستيل آخر موضة ربيع 2020 لإطلالة جذابة أنثوية