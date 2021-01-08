موديلات جلابيات غريبة من وحي هنادي الكندري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 04:35 مساءً - هنادي الكندري، ممثلة ومذيعة كويتية تهتم باعتماد الأزياء الخليجية لتعبِّر عن ثقافات الدول المختلفة وتمنح مظهرها أناقة مميزة. ومن وحي أبرز خياراتها وأحدثها رصدنا لمُحِبَّاتِها عدة تصميمات للجلابيات والعبايات المتنوعة، لخيار أنيق وبسيط.



عباية سوداء بتصميم مميز من هنادي الكندري

عباية سوداء بتصميم مميز من هنادي الكندري



في أحدث خيارات هنادي الكندري على إنستجرام، تأنقت بعباية سوداء مصممة من المخمل لتناسب أجواء الشتاء الباردة، وزينت مظهرها من الأطراف بقماش أحمر مزين بخطوط ذهبية بسيطة لمظهر بسيط وأنيق، وأكملت مظهرها من الناحية الجمالية بمكياج برونزي ناعم مع مجوهرات ذهبية لليد.

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جلابيات بألوان داكنة لإخفاء عيوب الجسم

جلابيات بألوان داكنة لإخفاء عيوب الجسم



تفضِّل الكثيرات من النساء العربيات الاعتمادَ على الجلابيات السوداء أو الملونة بألوان داكنة لتمنحهن خيارًا بسيطًا مخفيًا لعيوب الجسم، ومن أبرز إطلالات هنادي الكندري ظهرت بجلابية سوداء مزينة بطبعات جلد النمر في المنتصف وعلى الكتفين إلى جانب النقوش الملونة المختلفة لمظهر بسيط ومميز، وفي الإطلالة الثانية ارتدَتْ جلابية من المخمل الأزرق المصمم بنقوش ذهبية وحمراء في المنتصف بشكل أنيق وعصري، وفي الخيار الثالث أطلت بجلابية حمراء صيفية مصممة بأكمام واسعة وبحزام محدِّد للخصر، وزُينت بالنقوش البيضاء والخضراء لمظهر بسيط، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر مع مكياج بني لخيار أنيق.

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خيارات الجلابيات العصرية للشابات

خيارات الجلابيات العصرية للشابات



تفضِّل الشابات الخليجيات اختيار الجلابيات العصرية والأنيقة لتمنحهن مظهرًا بسيطًا ومميزًا، ومن هنادي الكندري نلهمهنَّ عدة خيارات؛ حيث نسقت جلابية من المخمل الفاتح المطرز بالفوشيا والأصفر والأخضر بطريقة عصرية مع أكمام طويلة وحزام محدِّد للخصر لمظهر أنيق، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة على أحد الكتفين ومكياج أنثوي، وفي الإطلالة الثانية اختارت جلابية بيضاء مصممة بطبعات اللون الأسود إلى جانب النقوشات الزرقاء لمظهر عصري مناسب للصباح والمساء، كما تزينت الكندري بجلابية مصممة باللون الفوشيا من الأعلى والأخضر من الأسفل ومرسومة بطبعات كرتونية مميزة، مع مجوهرات فضية لأناقة عصرية.

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