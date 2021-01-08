أبرز صيحات شعر ستلاقي رواجاً في 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 04:35 مساءً - انطلاقاً من أسابيع الموضة التي أقيمت مؤخراً، ظهر العديد من صيحات الشعر، بما فيها قصات وتسريحات الشعر، وهي التي ستحدد اتجاهات الشعر لعام 2021، فهل أنت جاهزة لتغيير اللوك الخاص بك والحصول على مظهر شعر متجدد يمنحك إطلالة لافتة في العام الجديد؟ لكن قبل التفكير في ذلك، نرصد لك أبرز صيحات الشعر التي ستلاقي رواجاً في 2021، لتختاري من بينها ما يعجبك.



ألوان الشعر الطبيعية

ألوان الشعر الطبيعية



لقد أفسحت تجارب الحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا المجال واسعاً أمام ألوان الشعر الطبيعية، التي سيطرت على أسابيع الموضة التي أقيمت مؤخراً. ومن المتوقع أن نشهد الكثير من ألوان الشعر الرملية والبنية والبنية بلون القرفة... إضافة الى صبغات الشعر الطبيعية التي لا تحتاج الى الكثير من الصيانة.

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موضة التسعينات

موضة التسعينات



لقد تسربت موضة الشعر التي كانت رائجة في التسعينات الى معظم منصات عروض 2021، لذلك من المتوقع أن تطغى على عالم الجمال في عام 2021، بما فيها تسريحات الشعر الناعم المنسدل بشكل طبيعي وأكسسوارات الشعر الضخمة متعددة الألوان...

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قصة البوب

قصة البوب



ستحتل قصة البوب قائمة قصات الشعر التي ستكون رائجة في عام 2021، لا سيما قصة البوب الحادة وغير المتساوية على مستوى الذقن مع الشعر المسحوب خلف الأذن والمنسدل بشكل طبيعي من الخلف، وهي تلائم جداً صاحبات الشعر الناعم والمستقيم.

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تسريحة الكيرلي

تسريحة الكيرلي



ستكون صاحبات الشعر الكيرلي الطبيعي من المحظوظات في عام 2021، نظراً الى أن تسريحة الكيرلي، بمختلف أشكالها خصوصاً المنسدلة منها، ستكون من أكثر تسريحات الشعر رواجاً، وهي من التسريحات التي تمنح الشعر حجماً وتجعله يبدو أكثر كثافة.

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الشعر اللامع

الشعر اللامع



سيشهد عام 2021 موجة جديدة من الوعي الصحي في ما يتعلق بالشعر، لذلك ضعي في سلم أولوياتك في العام المقبل الترطيب العميق للشعر عن طريق روتين الاستحمام أو استخدام جرعة صحية من منتجات العناية بالشعر الفعالة التي تمتلك القدرة على منحك شعراً لامعاً بشكل طبيعي وصحياً.

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