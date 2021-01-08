منتقبات بعد حسم شيخ الأزهر جدل ارتدائه: التزامنا بالنقاب عفة وستر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد قضية ارتداء النقاب وفرضيته واحدة من القضايا التي تثار حولها الاجتهادات والآراء المصحوبة بالجدل من حين لآخر، ودائما ما تتكرر مع كل مناسبة تطفو فيه قضية النقاب على السطح أسئلة بعينها: هل هو سنة في الإسلام أم أنه يخضع لعادات الأقوام والشعوب؟ وهل هو قضية دينية أم اجتماعية؟

وبعد إثارة العديد من الاجتهادات، حسم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجدل، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز خلع النقاب إذا أراد صاحب العمل ذلك؟»، ليرد قائلا: «يجب عليها أن تخلعه وإذا فعل ذلك لا يُلام إطلاقًا، لأن هناك أمورًا كثيرة لا يجوز فيها ارتداء النقاب.. الذي يُريبني كثيرًا هو هذا الاهتمام الشديد، لدرجة أن المعلمة تبقى بالنقاب حتى في مدرسة البنات ولا تخلعه أمامهن».

شيخ الأزهر: النقاب ليس فرضا

وقال شيخ الأزهر، خلال حواره ببرنامج «الإمام الطيب»: «إن النقاب ليس فرضًا في الدين ولا سنة، لكنه ليس مكروهًا وليس مستحبًا ولا ممنوعًا، فهو في دائرة المباح، فالمرأة التي تلبس النقاب يجب عليها ألا تقول إنها تلبس النقاب من أجل الشرع، وأيضًا من تخلعه لا تقول أنا أخلعه لأن الشرع أمرني بذلك، فالنقاب بالنسبة للمرأة كأنها تلبس خاتما أو تخلعه.. هو من باب الزينة».

وتتنوع الأسباب التي تجعل العديد من النساء، يحرصن على ارتداء النقاب، يرصد «هن» بعضها على لسان عدد من السيدات التي يرتدين النقاب.

منتقبات: نرتدي النقاب للعفة والستر

تقول إنصاف مصطفى، ربة منزل، إنها التزمت بارتداء النقاب منذ أعوام، لستر وجهها: «أنا كنت محجبة ولبسي فضفاض جدا، بس مع الوقت حبيت أكمل لبسي بالنقاب، وأنا ربنا الحمد لله مديني ملامح جذابة، فحبيت أستر وجهي عن الرجال، وأغطيه بالنقاب، لكني مدركة تماما إنه مش فرض».

وعلى العكس، ترى صفاء برنس، ربة منزل، أن ارتداء النقاب من الشرع: «ربنا فرض علينا الحجاب وأمرنا بارتدائه، أنا مقتنعة بده، لكني بشوف إن لبس النقاب نوع من العفة، وبيزيد الست جاذبية كبيرة، على عكس ما في نساء كتيرة ضده، ومن وقت ما لبسته وأنا بقيت أحس إني مميزة».

وتوضح دعاء عباس، موظفة، أنها ارتدت النقاب لستر وجهها مثلما تستر جسدها أيضا: «حسيت إني طالما ساترة جسمي كويس يبقى إيه المانع لما أستر وأغطي وجهي كمان، ومقتنعة بارتدائه جدا، بس في نفس الوقت عمري ما هجبر واحدة من بناتي على لبسه، لأنها حرية شخصية في الأول والآخر».