مواصفات فتى أحلام المشاهير: هبة الأباصيري تريده «أرجل منها» وصوفينار تحبه «رقاص»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يكون مجنون ومطرقع، ويكون كريم عشان أنا مبذرة»، هكذا كشفت الفنانة منة فضالي، مواصفات فتى أحلامها، خلال حوارها الإعلامي مع مصطفى الآغا، على قناة «MBC»، مشيرة إلى أنها ندمت كثيرًا على تفضيل الفن على تكوين حياة أسرية.

وأكملت منة فضالي، حديثها عن مواصفات فتى أحلامها: «مش شرط يكون غني، بس يكون مقتدر، يعيشني مظبوط ويقدر يفتح بيت، والأهم من ده كله يكون بيحترمني ويحبني ويحب ماما».

لم تكن الفنانة منة فضالي، أولى الفنانات والمشاهير اللائي كشفن عن مواصفات فتى الأحلام، ويستعرض «هن» في التقرير، كيف تتمنى النجمات عن الزوج المستقبلي؟

هنا شيحة

تحدثت الفنانة هنا شيحة خلال برنامح «عرب وود»، عن مواصفات الرجل الذي تريد الارتباط به، ولخصت أبرزها: «إنه يبقى راجل، كلمة راجل دي حاجات كتير كتير أوي أوي، وده بقى شئ نادر في عالمنا الجميل بس تمام».

وعن أكثر الصفات التي تزعجها، فكانت «الكذب»، إذ قالت وقتها: «الكدب ده أكتر حاجة أنا بكرهها في حياتي، فأنا ممكن أقبل أي حاجة إلا الكدب».

نسرين أمين

أول مرة تحدثت الفنانة نسرين أمين، عن مواصفات فتى أحلامها، كان خلال استضافتها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، إذ حددت عدة صفات أبرزها: «لازم يكون واثق في نفسه، مثقف، لطيف وظريف مش تنك، ومبيستظرفش، ولا يمكن أحب راجل متجوز، حتى لو في حاجة أنا بحبها، بيحتويني ومديني إحساس الأمان والحرية ومقدرني».

صوفينار

كشفت الفنانة الاستعراضية صوفينار، المواصفات التي تتمناها في زوجها المستقبلي، خلال لقائها في برنامج «الترابيزة»: «أنا هتجوز واحد بمزاجي، طلباتي مش زيادة يبقى راجل حلو، طويل وعريض وعضلات وعينيه خضرا، وشعره طويل، ويكون بيرقص حلو وأمور، وصغير».

هبة الأباصيري

وضعت الإعلامية هبة الأباصيري، مواصفات خاصة لفتى أحلامها الذي يتناسب مع طبيعة شخصيتها القوية، خلال لقائها في برنامج «بنت البلد»: «أنا عايزاه أرجل مني صعبة دي؟ ويراعي ربنا وصادق في مشاعره».

نرمين الفقي

تحدثت الفنانة نرمين الفقي عن مواصفات فتى أحلامها، وسبب عدم زواجها حتى الآن، خلال إحدى اللقاءات الإعلامية: «محترم وراجل، ويمتهن مهنة محترمة، وعنده ثقة في نفسه وعنده ثقة فيا، ومش عايزة اللي بيقول مش عايز مراتي أحسن مني، ده لا، لأنه معقد ومعندوش ثقة في نفسه».