خبراء يكشفون عن الفئة الأخطر.. هؤلاء الأكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

توصلت دراسة جديدة أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، إلى أن المرضى الذين يعانون من قصور القلب الحاد يكونون أكثر عرضة للوفاة إذا أصيبوا بفيروس كورونا، مشددين على ضرورة اتخاذ هؤلاء المرضى المزيد من الاحتياطات ضد فيروس كورونا، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite"".

مرضى قصور القلب فئة عالية الخطورة

وفحصت هذه الدراسة معدلات الإحالة لفشل القلب الحاد أثناء جائحة كورونا والوفيات لمدة 30 يومًا وشمل التحليل 283 مريضًا يعانون من قصور حاد في القلب تم إدخالهم إلى قسم أمراض القلب في North Bristol NHS Trust وكان ثلثا المرضى يعانون من قصور القلب المزمن وتدهور حاد.

وكشفت عن تضاعف معدل الوفيات لمدة 30 يومًا للمرضى الذين يعانون من قصور القلب الحاد أثناء الجائحة، فتوفي حوالي 11 في المائة من المرضى في مجموعة ما قبل كورونا في غضون 30 يومًا مقارنة بـ 21 في المائة من مجموعة ما بعدها.

وقال الدكتور أمارديب داستيدار، استشاري أمراض القلب التداخلية وأحد الباحثين بالدراسة، إنه يجب على المسؤولين إعطاء الأولوية لمرضى قصور القلب للحصول على لقاح فيروس كورونا بمجرد توفره، لافتًا إلى أنه في غضون ذلك، يجب اعتبار مرضى قصور القلب من جميع الأعمار فئة عالية الخطورة وينصحون بالحفاظ على مسافة اجتماعية وارتداء كمامة للوجه لمنع العدوى.

أعراض قصورالقلب

ويشير قصور القلب إلى الضعف التدريجي لوظيفة ضخ القلب مع أعراض ضيق التنفس وتورم الكاحل والإرهاق، كما يُطلق على التدهور المفاجئ والشديد للأعراض قصور القلب الحاد، إنها حالة طبية طارئة وتتطلب الدخول إلى المستشفى للعلاج عن طريق الوريد والمراقبة المكثفة.

تشمل الأعراض النموذجية للحالة ما يلي:

ضيق في التنفس

تورم الساقين

فقدان الشهية

زيادة الوزن المفاجئة

التعب المفرط

السعال المستمر

خفقان القلب

انتفاخ البطن

بروز أوردة الرقبة

نبض غير منتظم

تجنب أمراض القلب

تشمل أسباب أمراض القلب التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتلوث الهواء والحالات الطبية النادرة، وأشارت الدراسات إلى أنه يمكن تجنب أمراض القلب عن طريق التحكم في عوامل الخطر مثل استخدام التبغ والنظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني، وفيما يلي بعض الطرق للتخفيف من المخاطر:

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د

التعرض إلى الشمس للحصول على فيتامين د الطبيعي

الإقلاع عن التدخين

كن نشيطًا بدنيًا

إدارة نسبة الكوليسترول في الدم

الحفاظ على وزن صحي