كارول سماحة «حافية القدمين» في أحدث ظهور لها: كن قويا لأجلك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها ومتابعي صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، بـ«لوك» مختلف وبدون ارتداء حذاء، في أحدث ظهور لها عقب إصدار ألبومها الجديد.

وارتدت كارول، فستان مثير، «وان شولدر»، من اللون «البنتجاني»، وظهرت بشعر «ليس»، مفرود دون تسريحة معينة، وضعت ماكياج خفيف، وأطلت في الصورة حافية القدمين.

وكتبت كارول سماحة، في تعليقها على الصورة، التي نشرتها عبر «فيسبوك»: «كن قويا لأجلك.. تؤمنون بهذه المقولة؟».

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، التي كان من بينها: «صباح الورد والياسمين عليكم جميعا، وجمعة مباركة عليكم بصحة وعافية يا رب العالمين»، و«ما شاء الله جميلة ورائعة ومثيرة»، و«طبعا نؤمن بهذه المقولة»، و«ربي يحفظ ويحفظ جمالك الآخاذ».

كارول سماحة تطلق ألبوم الكريسماس

اعتاد كارول سماحة، مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات وفيديوهات من حياتها اليومية، عبر صفحاتها المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤخرا طرحت ألبوها الجديد «كريسماس كارول»، كاملا على يوتيوب، ويتضمن الألبوم 9 أغاني: «من سنة لسنة، أيام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد وأنت حبيبى، بآخر الشارع، ياسوع جايى، ملك السلام».

وقالت كارول عبر «تويتر»، إن الألبوم يحتوي على أغنية رومانسية: «مين قال بعيد الميلاد ما بنحتفل بالحب والعشاق.. أغنية كل عيد وأنت بخير حبيبى.. أغنية رومانسية من أجواء العيد بتسمعوها الليلة»، الأغنية من كلمات كارول سماحة وألحان هيو مارتن.

وخصصت أغنية للأطفال: «الأطفال إلهم حصة مهمة بألبوم كريسماس كارول.. اسمعوا الليلة رسالتن بنشيد الأطفال ملك السلام»، ملك السلام من كلمات نادين غسان نصار وألحان إيدى جزرة.