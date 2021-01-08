12 معلومة عن درية شرفة الدين بعد تعيينها بمجلس النواب: وزيرة وإعلامية وناقدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 شخصا في عضوية مجلس النواب، على أن يتم دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء المقبل.

وعيينت 14 سيدة، من بين الـ28 عضوا، جاءت بينهم: الدكتورة والإعلامية درية عبد الحق شرف الدين، الشهيرة بـ«درية شرف الدين».

معلومات عن النائبة درية شرف الدين

- من مواليد محافظة دمياط عام 1948.

- تبلغ من العمر 73 عاما.

- إعلامية وكاتبة وناقدة سينمائية مصرية.

- درست في كلية السياسة والاقتصاد.

- اتجهت للدراسة في أكاديمية الفنون بالقاهرة.

- شغلت العديد من المناصب المهمة، منها، وزيرة الإعلام ما بين عامي 2013 و2014، رئيس قطاع القنوات الفضائية، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وعضوية عدة لجان تحكيم في مهرجانات دولية للسينما الروائية والتسجيلية، وعضوة لدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا في مصر.

- قدمت درية شرف الدين، العديد من البرامج المميزة، من بينها «نادي السينما» الذي كان يُعرض أسبوعيا على شاشة القناة الأولى المصرية، وبرنامج «سؤال» الذي اهتم بمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية المطروحة على الشاشة.

- أطلت بحضورها الراقي أمام الشاشات، ونبرة صوتها المميزة.

- ذكر اسمها داخل موسوعة «المرأة عبر العصور» التي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- قدمت العديد من المؤلفات، من بينها: «السياسة والسينما في مصر»، و«السياسة وسينما الخمسينات».

- في عام 2009، تم إيقاف عرض برنامجها الشهير «نادي السينما»، كجزء من خطة التطوير في القنوات التليفزيونية الأرضية.

- اشتهرت خلال برنامجها «نادي السينما»، بعرض فيلما أجنبيا مميزا وحاصلا على جوائز عالمية في نهاية كل حلقة، ومن ثم استقبال مجموعة من النقاد للمناقشة حول قصة الفيلم المعروض.