«محتاجة وصفة لطبخها؟».. هجوم كبير على سيدة نزعت شعر قطة وجهزتها للسلق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صدمت امرأة أمريكية، متابعيها وأصدقائها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدما نشرت صورا وهي تضع قطة داخل صينية، عاقدة العزم على طهيها، بدلا من طهي دجاجة.

ونشرت ناتاشا بيرس، صور للقطة جالسة داخل الصينية، مطالبة من أصدقائها اقتراحات لطهيها بشكل ساخر، ما أثار غضب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تدالوا صور القطة بصورة سريعة.

وعرضت صور القطة، إحدى الصفحات الخاصة بالمأكولات والوجبات الصحية، ولاقت غضبا واسعا من قبل متابعيها، إذ وصفها أحدهم بأنها مزحة سخيفة ولم تكن مضحطة على الإطلاق، بحسب «ديلي ستار» البريطانية.

القطة داخل الصينية تشبه الدجاجة

ظهرت القطة خلال الصور، منزوعة الجلد والشعر تماما، وكأنها تشبه الدجاجة بعد تنظيفها من الريش، إذ أرفقت صاحبتها تعليقا، قائلة: «هل توجد طريقة مفضلة لطهيها من فضلكم؟»، ولاقى المنشور المتداول تفاعل أكثر من 180 شخصا من متابعي «ناتاشا».

غضب على السوشيال ميديا

جاءت التعليقات بين الساخرة والناقدة، أبرزها: «ضيفي إليها مجموعة من شرائح لحم الخنزير المقدد واطهيها على درجات حرارة عالية»، «لم يكن عشاق الحيوانات سعداء بهذا المنشور على الإطلاق»، «هذا ليس مضحكا»، «أنتي إنسانة مقززة ولا تعرفي الرحمة»، «انظري إلى الجانب السخيف من المنشور»، «نعتقد أنه لم تكن لديك روح الدعابة على الإطلاق».

«ناتاشا» تعتذر

بعد تلقي «ناتاشا» العديد من الانتقادات والهجوم عليها، اعتذرت في مقطع مصور، عما بدر منها، موضحة أنها كانت تريد الضحك والسخرية فقط، لكنها تلقت خلال الفيديو العديد من التوبيخات أيضًا، لما أحدثته من ضرر في جسد القطة الصغيرة، وهو ما يتعارض مع حقوق الحيوان حول العالم.