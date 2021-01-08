الامارات | «قاذف الحلوى» يلقي رسالة أمل جديدة.. يتغلب على كورونا في عمر الـ 100

شكرا لقرائتكم خبر عن «قاذف الحلوى» يلقي رسالة أمل جديدة.. يتغلب على كورونا في عمر الـ 100 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت ابنة جيل هالفورسن، الطيار الأميركي الذي كان محبوباً ومعروفا بين الأطفال الألمان في أواخر أربعينات القرن الماضي باسم «قاذف الحلوى»، تعافي والدها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت دينيس ويليامز أمس الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هالفورسن، الذي يعيش في ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة والبالغ من العمر 100 عام، يعاني من سعال لكنه بخلاف ذلك في حالة جيدة للغاية».

وأضافت: «يبدو أنه عاد تقريباً إلى حالته الطبيعية بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 100 عام»، مضيفة أنه ممتن لجميع الرسائل التي تمنى مرسلوها له التعافي، من بينها العديد من الرسائل الواردة من ألمانيا.

وأصيب الطيار بالفيروس في ديسمبر الماضي. واشتهر هالفورسن بعد سنوات قليلة من نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما قطعت القوات السوفيتية الوصول البري إلى برلين الغربية وسكانها البالغ عددهم مليوني نسمة.

وخلال الفترة من يونيو 1948حتى مايو 1949، سلم طيارون أميركيون وبريطانيون وحلفاء ما يقرب من 280 ألف شحنة من المواد الغذائية والإمدادات عن طريق الجو. وشملت هذه الشحنات أيضاً الحلوى. وكانت فكرة هالفورسن هي إسقاط الحلوى للأطفال خلال الحصار، وسرعان ما أصبح واجهة جسر برلين الجوي.

وخطرت له هذه الفكرة بعدما التقى مجموعة من الأطفال مجتمعين خلف سياج من الأسلاك الشائكة في مطار تيمبلهوف بالمدينة، إذ أعطاهم العلكة، ورآهم يشاركونها، ووعدهم بإسقاط ما يكفي لهم جميعاً.

وكان يربط هالفورسن قطع الشوكولاتة والعلكة معاً في حزم صغيرة متصلة بمناديل ويسقطها مثل المظلات.

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