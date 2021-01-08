الامارات | حقن البوتوكس.. جاء دور السيقان المشدودة

شكرا لقرائتكم خبر عن حقن البوتوكس.. جاء دور السيقان المشدودة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل حقن البوتوكس أحدث صيحات التجميل حالياً، للحصول على سيقان مشدودة، حسب مجلة Brigitte المعنية بالصحة والجمال.

وأوضحت المجلة أنه يتم حقن السيقان بالبوتوكس لمنع انقباض عضلات الساق بحيث لا تنقبض العضلات أثناء الحركة، ومن ثم تتمتع الساق بمظهر مشدود ينطق بالرشاقة والأنوثة.

وأضافت أنه ينبغي بعد إجراء حقن الساق بالبوتوكس الابتعاد عن الأنشطة الرياضية، التي تعمل على تقوية عضلات الساق مثل ركوب الدراجات الهوائية وتمارين ضغط الأرجل؛ إذ إنها قد تؤثر بالسلب على نتيجة الحَقن، والتي عادة ما تدوم لستة أشهر.

وأشارت المجلة إلى أن حقن السيقان بالبوتوكس لا يخلو من المخاطر الصحية؛ إذ قد تترتب عليه بعض الآثار الجانبية مثل محدودية حركة الساق أو خلل بالدورة الدموية للساق أو جلطة الساق. لذا ينبغي الاستعلام من الطبيب بشأن هذه المخاطر قبل الخضوع للحَقن.

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