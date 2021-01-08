للمرأة.. 7 أطعمة تساعد في توازن الهرمونات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فرح شرف الدين

تتحكم الهرمونات تقريبا في كل جانب من جوانب الجسم، وحتى الحفاظ على الوزن وغيرها من الوظائف.

ولذلك السبب يجب أن نتأكد بأن الجسم ينتج مستويات متوازنة من الهرمونات، لذا نقدم لكم مجموعة من الأطعمة التي تساعد على توازن الهرمونات في الجسم وفق ما ذكر موقع " ". bustle

- الأفوكادو

هو إضافة لذيذة لأي وجبة، لكن يمكنه أن يفعل الكثير لصحتك أكثر مما تعتقد؛ وذلك على كونه غذاءً مثاليًا للفطور المتأخر.

يمكن أن يساعد الأفوكادو في إدارة هرمونات التوتر، إذ يحتوي على ببيتا سيتوستيرول، والذي يمكن أن يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم ويساعد على موازنة هرمون التوتر.

ويزيد الأفوكادو من نسبة الكوليسترول الصحي، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

- بذور الكتان

تعد مصدرًا مهمًا للفيتويستروغنز، وهي مركبات شبيهة بالإستروجين تأتي من النباتات، وتحتوي على وجه التحديد على نوع من الاستروجين النباتي يسمى قشور.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية في عام 2015، أن الأنظمة الغذائية الغنية بالإستروجين النباتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطانات المعتمدة على الهرمونات، مثل سرطان الثدي وأمراض القلب وهشاشة العظام.

وتعتبر بذور الكتان أيضًا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة

- البروكلي

البروكلي من الخضراوات التي تحافظ على توازن هرمون الاستروجين، لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يمكن أن يساعد في علاج الدورة الشهرية.

ووجدت دراسة أجريت في عام 2017 في علم أمراض النساء والتوليد أن مكملات الكالسيوم يمكن أن تخفف من أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية

وغير البروكلي يوجد من الخضروات الصلبة الأخرى التي يمكنك الاستمتاع بها تشمل القرنبيط والملفوف (الكرنب) واللفت.

- سمك السلمون

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في السلمون، على تنظيم الأنسولين في الجسم الذي يساهم في تقليل خطر إصابة الاشخاص بمرض السكر، ويساعد على تنظيم الهرمونات بشكل عام، وتحسن الحالة المزاجية والإدراك.

- الكركم

يُعرف الكركم مؤخرًا بأنه علاج رائع للالتهاب، نظرًا لأن المكون الرئيسي للكركم هو الكركمين.

والكركمين له خصائص مضادة للإستروجين وللأندروجين، ما يعني أنه قد يكون مفيدًا عندما يتعلق الأمر بإدارة السرطانات الهرمونية، ويمكن أن يساعد الجِذر في تقليل آلام الدورة الشهرية، مثل تقلصات الدورة الشهرية.

- المكسرات

تؤثر المكسرات مثل اللوز على نظام الغدد الصماء لديك، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

يمكنها أيضًا المساعدة في خفض الأنسولين والحفاظ على مستويات السكر في الدم.

ويحتوي الجوز على وجه الخصوص على مادة البوليفينول، والتي يمكن أن تحمي القلب والأوعية الدموية، وللبوليفينول أيضًا خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي على الجسم، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الطب التأكسدي وطول العمر الخلوي عام 2016.

- الرمان

الرمان فاكهة مليئة بمضادات الأكسدة في منع إنتاج هرمون الاستروجين الزائد في الجسم، وفقًا لدراسة نشرتها أبحاث الوقاية من السرطان في عام 2010، فإن هذا قد يعني أن الرمان لديه القدرة على منع أنواع سرطان الثدي التي تستجيب للإستروجين.