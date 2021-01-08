متابعة تعتذر لـ بسمة وهبة.. والأخيرة: ليه شتمتيني؟ (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة جديدة شاركت بها الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلالها بصحبة ابنتها.

ونشرت «بسمة» صورة جمعتها بابنتها أثناء التسوق من إحدى محلات الملابس، معلقة عليها: «بوكس خفيف بس المتلقى مش فارق معاه، عارف إني مش حقدر أكملها».

تفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة، لكن متابعة قدمت اعتذارا للإعلامية بسمة وهبة، لم تكشف عن سببه: «أنا آسفه يا أستاذة بسمة مكنتش قاصدة يا رت تقبلي الاعتذار»، وتفاعلت معها «بسمة» بالرد عليها قائلة: «ممكن أسامحك بس أفهم ليه كنتي بتشتميني، إحنا منعرفش بعض».

الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة

كانت الإعلامية بسمة وهبة، مرت بأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، وكشفت عن تطوراتها خاصة بعدما خضعت لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن الأمر بدأ معها بنزيف، وبعد حوالي 6 أشهر قررت السفر إلى لندن: «مكنتش أعرف النزيف ده على المعدة ولا لا، ومينفعش حد يمسك معدتي خالص غير البروفيسير بتاعي».

لقاء بسمة وهبة بابنيها

التقت الإعلامية بسمة وهبة، الشهر الماضي، ابنيها عبد الرحمن وعبد العزيز، اللذان يعيشان مع والدهما في المملكة العربية السعودية، وتمكنت من رؤيتهما بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واحتفلت الإعلامية بسمة وهبة بالعام الجديد، إذ نشرت صورة تجمعها بزوجها تهنئه بهذه المناسبة، عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «ملقتش أجمل من الصوره دي أعيد بيها عليك يا حب عمري، وإن شاء الله كل سنه تعدي وتيجي سنة جديدة علينا، وأنت حياتي ودنيتي».

وتفاعل معها المتابعون، وكان ضمن التعليقات: «ربنا يحفظكم لبعض، اسمحيلي بلاش حب عمري احترامًا لمشاعر أولادك ولأبو أولادك كان في مشاعر بينكم يومًا ما».

وردت عليها الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: «وأنتي مالك يا حشرية وأمشي يا تنحه.. إيه حشرك في خصوصياتي أنتي أكيد مشوفتيش تربية عمرك».