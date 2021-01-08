أعراض حساسية مساحيق الغسيل .. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال منتدى الغسل الألماني إن بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه مساحيق الغسيل، وذلك بسبب بعض المواد الموجودة بها مثل المواد العطرية ومواد التبييض.

وأوضح الخبراء الألمان أن الحساسية تجاه مساحيق الغسيل تندرج ضمن الحساسية التلامسية، أي الحساسية، التي تحدث عند ملامسة الجسم لمادة ما، وتتمثل أعراضها في الحكة واحمرار الجلد وتورمه والطفح الجلدي.

وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالصدمة التحسسية، التي تهدد الحياة، وتتمثل أعراضها في ضيق التنفس وانهيار الدورة الدموية وخفقان القلب. ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.

ويمكن التحقق من الإصابة بالحساسية من خلال إجراء الفحوصات اللازمة لدى طبيب الأمراض الجلدية لمعرفة المواد المسببة للحساسية في مساحيق الغسيل، ومن ثم تجنبها مستقبلا، فضلا عن الخضوع للعلاج لتخفيف المتاعب.