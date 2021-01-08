القاهرة - سمر حسين - حضري لأسرتك سلطة اللحوم الباردة، وقدميها مع المكرونة بالصوص الأبيض، والسلطات الخضراء، وقدميه على طاولة طعامك اليوم.

وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف شربيني

مقادير سلطة اللحوم الباردة

هوت دوج

لانشون لحمة

تركي مدخن

بسطرمة

بصل أحمر

طماطم

مايونيز

مستردة

كاتشب

جبنة شيدر مبشورة

خل

عصير ليمون

زيت زيتون

طريقة عمل سلطة اللحوم الباردة

قطعي الهوت دوج لشرائح واقليه في الزيت.

افردي اللانشون، وادهنيه بالجبنة، ثم ضيفي البسطرمة وتلف على شكل رول.

ضعي الكابوتش والطماطم ثم ضيفي رول اللانشون المحشي مع الهوت دوج المقلي

في كوب، اخلطي الخل والليمون، والمستردة والمايونيز، ثم ضيفيه للخليط السابق.