طريقة عمل دجاج سويت آندساور

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل دجاج سويت آند ساور، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل دجاج سويت آند ساور

أناناس طازج مكعبات

ماء

ثلاثة أرباع كوب سكر

نصف كوب خل أبيض

دقيق

زيت سمسم

حبة البركة

ملح وفلفل

فلفل رومى أخضر مكعبات

بصل أخضر

طريقة عمل دجاج سويت آند ساور

يشوح الدجاج فى الزيت.

يضاف الملح والفلفل الأسود.

يضاف الفلفل الرومى وحبة البركة ويقلب كل الخليط والبصل الأخضر.

تضاف مكعبات الأناناس ويقلب كل الخليط.

يخلط النشا مع السكر والخل والقليل من الماء حتى الحصول على القوام المطلوب.

يضاف الخليط ويقلب كل الخليط ويترك على النار حتى تمام النضج.

يقدم خليط الدجاج.