مشادات الفنانات مع المتابعين عرض مستمر.. دعوة على عبير صبري و«قبلات» نيكول سابا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاركة الفنانات للمتابعين بصور وفيديوهات جديدة لهن، أمر معتاد، والتفاعل من قبل الجمهور هو أيضًا أمر سائد بين الكثير من الفنانات اللائي يتجهن للرد على تعليقات المتابعين، وفي شكل أخر، يدخلن أيضًا في مشادات كلامية مع المتابعين إذ كان التعليق متجاوزا.

وخلال الفترة الماضية، شهدت السوشيال ميديا عددا من المشادات الكلامية بين فنانات ومتابعين، ويرصدها «هن» في التقرير التالي.

نجلاء بدر

دخلت الفنانة نجلاء بدر، في مشادة مع إحدى المتابعات لها عبر حسابها على «انستجرام»، حين نشرت «نجلاء» تهنئتها للمسيحيين بعيد الميلاد المجيد، لتتلقى ردا من إحدى المتابعات: «بتهنيهم على كفرهم».

لم تقف «نجلاء» صامتة، إذ قررت الرد عليها قائلة: «استغفر الله العظيم، إنتي إزاي بتكفري الناس، أي دين إداكي حق التكفير، ده عيد ميلاد سيدنا عيسى، إنتي لا تؤمني بالأديان والرسل؟؟.. إقري الكتب السماوية كلها التوراة والإنجيل والقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ».

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة جديدة لها، طالبة اقتراحاتهم في تقليد فيديو جديد لها، وهي تقلد أحد المشاهير: «عايزين فيديو تقليد جديد؟».

ووسط التعليقات المتلاحقة، كتبت إحدى المتابعات: «لأ مش عايزين»، لتقرر ميرهان حسين، الرد عليها قائلة: «اتكلمي عن نفسك حبيبتي، وشوفي فيه غيرك قد إيه، أنتي ولا حاجة بالنسبة لهم».

نيكول سابا

وفي الوقت الذي احتفلت فيه الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بعيد زواجها التاسع من يوسف الخال، ونشرت عدة صور جديدة تجمعها بزوجها، أثناء احتفالهما عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام».

تفاعل معها متابعوها في التعليق لها، لكن جاء تعليق من متابعة لها تهاجمها، إذ كتبت:«عادي عادل إمام باس وهاني سلامة باس من بعد زوجك»، وردت عليها «سابا» قائلة: «لو بتاكلي هوا مش أحسن!!».

عبير صبري

انضمت أيضًا الفنانة عبير صبري، لهذه القائمة، ففي صورة نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام»، وهي بإطلالة صيفية، علقت لها إحدى المتابعات متمنية لها المرض الخبيث: «ربنا يكرمك بمرض خبيث يهدك خالص»، لترد عليها عبير صبري الدعوات بمثيلتها، «ويجبلك سرطان وعمى وشلل وتنقبري في جهنم».

وجاءت الردود على تلك التعليقات منتقدة المتابعة بشدة بسبب دعواتها على الفنانة عبير صبري بالمرض.